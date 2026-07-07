Ηράκλειο: Στοιχεία σοκ για την βία μέσα στα σπίτια της πόλης...

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που φέρνει σήμερα στο φως το Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr για την ενδοοικογενειακή βία στην πόλη του Ηρακλείου, αποτυπώνοντας την έκταση ενός κοινωνικού φαινομένου που εξακολουθεί να εξελίσσεται πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας διαχειρίστηκε τους πρώτους έξι μήνες του έτους, συνολικά 269 περιστατικά . Για κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις πραγματοποιήθηκε σύλληψη, ενώ σχηματίστηκαν οι αντίστοιχες δικογραφίες.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να διαχειριστούν υποθέσεις διαφορετικής βαρύτητας. Ανάμεσά τους υπήρξαν ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά με βαρείς τραυματισμούς θυμάτων, αλλά και υποθέσεις που αφορούσαν απειλές, εξυβρίσεις και άλλες μορφές βίας που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία.

Αρκετοί από τους δράστες που συνελήφθησαν το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν ήδη καταδικαστεί από τα δικαστήρια και εκτίουν ποινές φυλάκισης. Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 παρουσιάζουν σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 μια μικρή αύξηση, παραμένοντας ωστόσο ουσιαστικά στα ίδια υψηλά επίπεδα. Μια εικόνα που επιβεβαιώνει ότι το φαινόμενο όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση για τις Αρχές και την κοινωνία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι 269 υποθέσεις αφορούν αποκλειστικά την πόλη του Ηρακλείου. Κι αυτό γιατί το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έχει αρμοδιότητα μόνο για τα περιστατικά που σημειώνονται εντός των ορίων της πόλης .

Αυτό σημαίνει ότι υποθέσεις από περιοχές όπως το Γάζι, η Χερσόνησος, οι Μοίρες, το Αρκαλοχώρι, το Καστέλλι και οι υπόλοιπες περιοχές της ενδοχώρας, οι οποίες διαχειρίζονται από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα, δεν περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα στοιχεία. Ως εκ τούτου, ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλονται σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι σημαντικά μεγαλύτερος , γεγονός που αναδεικνύει το εύρος ενός φαινομένου με βαθιές κοινωνικές διαστάσεις και έντονο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Ηράκλειο φιλοξενεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 19:00, στο Θέατρο Αστόρια, εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας». Στην εκδήλωση θα παραστεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: 703 συλλήψεις μέσα σε έναν μήνα - Στο στόχαστρο ναρκωτικά, όπλα και οργανωμένο έγκλημα

Ηράκλειο: Επιτροπή ΚΕΠΑ πήγε για έλεγχο σε καρκινοπαθή... τρεις μέρες μετά τον θάνατό της!