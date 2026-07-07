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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 23χρονη από τη Βουλγαρία βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα

Θεσσαλονίκη
clock 13:15 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς μια 23χρονη από τη Βουλγαρία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα.

Όπως μεταδίδει το thestival, η σορός της νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε εχθές το μεσημέρι σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νέαπολης. Οι γονείς της, κατά τις ίδιες πληροφορίες, την αναζητούσαν, χωρίς αποτέλεσμα.

Θεσσαλονίκη: Δεν προκύπτουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας

Οικείο της πρόσωπο μετέβη στο διαμέρισμα και την εντόπισε νεκρή.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής και βάσει της μακροσκοπικής εξέτασης της σορού και από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Η ιατροδικαστική εξέταση της σορού αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της νεαρής γυναίκας.

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