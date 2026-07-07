Οδύσσεια: Πρωτοφανές ψηφιακό μποϊκοτάζ με 350.000 dislikes για το cast που «πρόδωσε τον Όμηρο και την Ελλάδα»

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, δεν πρόκειται να ανοίξει στις αίθουσες για ακόμα δύο εβδομάδες. Όμως στο YouTube, κάτω από το τρέιλερ της ταινίας, ένας άλλος Τρωικός πόλεμος είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Τα dislikes στο επίσημο κανάλι έχουν εκτοξευθεί σε πάνω από 350.000 και τα σχόλια να αγγίζουν τις 20.000. Μπροστά σε αυτό το πρωτοφανές κύμα οργής, η Universal επιστράτευσε (εσπευσμένα) τη θεωρία του rating bombing από bots για να δικαιολογήσει την εχθρική στάση του κοινού απέναντι στο προϊόν.

Σε παράλληλο χρόνο η Λουπίτα Νιόνγκο δέχεται νέο κύμα αντιδράσεων ενόψει της αυριανής διεθνούς πρεμιέρας στο Λονδίνο και η Universal, το στούντιο πίσω από το ομηρικό στοίχημα του Νόλαν, επιτίθεται στους «τοξικούς φανς»

«Η Universal Pictures μοιάζει να μην μπορεί να διαχειριστεί τις πολλαπλές αντιδράσεις για τις ριζοσπαστικές επιλογές στο casting, και οι αναλυτές της βιομηχανίας άρχισαν ήδη να γράφουν το αφήγημα της καθοδηγούμενης επίθεσης» σχολιάζει το Reddit.

Είναι πράγματι bots και influencers που ναρκοθετούν μια σπουδαία ταινία ή το Χόλιγουντ αρνείται πεισματικά να ακούσει την αγορά, επιστρατεύοντας το ίδιο playbook που οδήγησε πρόσφατα στη συντριβή του Supergirl; Η απάντηση για την Οδύσσεια θα έρθει κάποιες εβδομάδες μετά, όμως η μετάθεση ευθυνών έχει ήδη ξεκινήσει όσο τα νούμερα του επίσημου countdown trailer έχουν κυριολεκτικά εκραγεί.

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