Φ. Κοκοτός στο Ράδιο Κρήτη: Πως πρωτοπορούν τα ξενοδοχεία στη διαχείριση των απορριμμάτων

Η άρνηση των Δήμων να εφαρμόσουν το σύστημα «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» και η επιβολή οριζόντιων δημοτικών τελών στα ξενοδοχεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγκάθια στην πράσινη μετάβαση του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Φώτη Κοκοτό, διευθυντής ξενοδοχείου στην Ελούντα με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη. Παρά το γεγονός όπως είπε ότι η νομοθεσία υποχρεώνει τις ξενοδοχειακές μονάδες να διαχειρίζονται αυτόνομα τα απόβλητά τους, πολλοί τοπικοί φορείς καθυστερούν την εναρμόνιση, επιβαρύνοντας οικονομικά τις επιχειρήσεις για υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούν

Τα ξενοδοχεία από το 2015 έχουν ένα ειδικό καθεστώς να στέλνουν όλα τα ανακυκλώσιμα απόβλητα στην εναλλακτική διαχείριση, δηλ. να μην πηγαίνουν σε χωματερές και αυτά να δηλώνονται στο ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Όπως λέει ο κ. Κοκοτός από το 2022 ο νόμος του 2021,επέβαλε στα ξενοδοχεία να διαχωρίζουν τα τροφικά υπολείμματα σε κατηγορίες και να τα διαχειρίζονται μόνα τους. Το «ZERO WASTE» διαχειρίζεται π.χ. τα τροφικά απόβλητα, τα μέταλλα, το χαρτί κ.α που καταναλώνονται κάθε χρόνο. Ο ίδιος νόμος του 2022 επέβαλε στους δήμους να εφαρμόσουν το πληρώνω ανάλογα με πόσα απορρίμματα παράγει. Ο κλάδος των ξενοδόχων ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και με δεδομένη την αύξηση του όγκου των τουριστών στο νησί εφαρμόζει το μοντέλο της μηδενικής σπατάλης, δηλαδή τον περιορισμό των παραγομένων σκουπιδιών.

«Ωστόσο, ο δήμος Αγίου Νικολάου αλλά και άλλοι Δήμοι αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο με διάφορες προφάσεις, για να απαιτούν δημοτικά τέλη καθαριότητος, αλλά εμείς δεν χρησιμοποιούμαι αυτές τις υπηρεσίες», τονίζει ο κ. Κοκοτό με εξαίρεση το Δήμο Χερσονήσου. Το αποτέλεσμα είναι οι επιχειρήσεις να πληρώνουν «διπλά» για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους: μία φορά στην ιδιωτική εναλλακτική διαχείριση και μία φορά στον Δήμο μέσω του λογαριασμού ρεύματος καθώς ο Δήμος εισπράττει το 60% των δημοτικών τελών λόγω κοινόχρηστων χώρων.

Το σύστημα για μηδενικά απορρίμματα διαφέρει από την διαχείριση των αποβλήτων, καθώς τα σκουπίδια δεν καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, αποτεφρωτήρες ή ακόμη και χύδην στο περιβάλλον σε χωματερές. Όλα τα υλικά διαχωρίζονται στην πηγή παραγωγής τους και επαναχρησιμοποιούνται έως ότου επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο. Παράλληλα το εργοστάσιο βιοαποβλήτων στις Αρχάνες δεν έχει λειτουργήσει ακόμη εδώ και 2,5 χρόνια ενώ όλα τα βιοαπόβλητα οδηγούνται στο εργοστάσιο στο Αμάρι.

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