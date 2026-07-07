Σύνοδος ΝΑΤΟ: «Χεράκι-χεράκι» Ρούτε και Ερντογάν - Η Τουρκία θέτει θέμα συμπερίληψης στο SAFE

Πιασμένοι χέρι-χέρι εμφανίστηκαν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας που ξεκινάει σήμερα στην Άγκυρα.



Μετά την άφιξή του στην Τουρκία, ο Ρούτε είχε συνάντηση με τον Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan and NATO Secretary General Mark Rutte were seen walking hand-in-hand as the NATO Summit officially kicked off in Ankara today. pic.twitter.com/VXi32Ke4va — Rudhra Nandu (@rudhranandu) July 7, 2026

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι ελπίζει ότι η σύνοδος κορυφής που διοργανώνει η Τουρκία θα φέρει θετικά αποτελέσματα και τόνισε ότι η Άγκυρα έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες της.

Υπενθυμίζεται ότι ο γ.γ. της Συμμαχίας εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας, λέγοντας ότι: «Η Τουρκία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους και καλύτερα εκπαιδευμένους στρατούς του ΝΑΤΟ. Τα τελευταία 5 έως 10 χρόνια έχει αναπτύξει ραγδαία την αμυντική της βιομηχανία. Σήμερα λειτουργούν περίπου 3.000 εταιρείες στον αμυντικό τομέα, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας. Αλλά και η γεωγραφική θέση της Τουρκίας, η ηγετική της παρουσία στο ΝΑΤΟ και η διοργάνωση της συνόδου στην Αγκυρα αποδεικνύουν», όπως είπε, «τη σημασία της για τη Συμμαχία».

Κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Στην Άγκυρα μεταβαίνει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα ξεκινήσει τις επαφές του με μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Η προμήθεια κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη αλλά και τα F-35 θα βρεθούν στο επίκεντρο. Οι Τούρκοι ελπίζουν ότι ο Τραμπ θα βάλει τέλος στις αμερικανικές κυρώσεις.

Στο αυριανό δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ αλλά και στη συνεδρίαση της Τετάρτης θα εξεταστεί το μέλλον της Συμμαχίας, μαζί με τη δέσμευση για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ που πολλές χώρες δεν έχουν ικανοποιήσει. Στο τραπέζι είναι και η ενίσχυση της Ουκρανίας, με τον Ουκρανό πρόεδρο να δίνει το «παρών».

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