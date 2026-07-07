Γη της Ελιάς: Ο Μανώλης κάνει πρόταση γάμου στην Αμαλία

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 154ο: Η Ισμήνη συνειδητοποιεί ότι ο Μιχάλης είναι το ήσυχο λιμάνι που έψαχνε εδώ και καιρό κι έτσι αλλάζει στάση απέναντι στην Φρύνη και τον Κωνσταντίνο. Η Αλεξάνδρα, η Ερωφίλη κι η Αμαλία αγωνιούν για τον Μανώλη μετά την προσαγωγή του, καθώς ο Κουράκος τον κρατάει στο κρατητήριο όσο διερευνά την υπόθεση. Η Βασιλική κι ο Στέφανος ανακοινώνουν τα νέα της εγκυμοσύνης στην οικογένεια και η Χάιδω πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η Μαργαρίτα κι η Αναστασία εξομολογούνται η μια στην άλλη την ύπαρξη νέων συντρόφων, κλείνοντας οριστικά την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους. Η Φιλιώ εκφράζει την επιθυμία να δουλέψει το καλοκαίρι στο καφενείο του Πότη κι εκείνος το δέχεται με χαρά. Η Φρύνη πουλάει το ανθοπωλείο στη Χρυσούλα και σοκάρεται όταν τη βλέπει ανανεωμένη και περιποιημένη να αναλαμβάνει την επιχείρηση. Ο Κουράκος αποσπά ομολογία από τη γυναίκα του δολοφονημένου άντρα κι αφήνει τον Μανώλη ελεύθερο. Η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει την ανέγερση ενός ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να αγοράσει νέο σπίτι. Ο Μανώλης κάνει πρόταση γάμου στην Αμαλία κι όλοι οι ήρωες κατεβαίνουν στα Χανιά προκειμένου να παρευρεθούν στην τελετή. Η Αμαλία, ωστόσο, αποφασίζει να του μιλήσει για το παρελθόν της ενώ ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

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