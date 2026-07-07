Κρήτη-Λαγοκέφαλοι: Το μεγάλο αδιέξοδο για τους ψαράδες - Χωρίς λύση μετά την αλίευση

Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει το ζήτημα των λαγοκέφαλων στην Κρήτη, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, στα νότια του νησιού η παρουσία τους αυξάνεται συνεχώς, προκαλώντας ήδη σοβαρά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα 6-7 σκύλοι στο νότο της Κρήτης έχουν χάσει τη ζωή τους, καθώς κατανάλωσαν λαγοκέφαλο κοντά σε παραλίες. Όπως είναι γνωστό, το συγκεκριμένο ψάρι περιέχει τετροδοτοξίνη, μία από τις ισχυρότερες φυσικές νευροτοξίνες.

Σε αδιέξοδο οι ψαράδες μετά την αλίευση των λαγοκέφαλων

Η κατάσταση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες προς τους ψαράδες και όσους αλιεύουν λαγοκέφαλους σχετικά με το πού θα πρέπει να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα νεκρά ψάρια, ώστε να μην μπορεί να τα προσεγγίσει κάποιο ζώο ή ακόμη και άνθρωπος, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του από την κατανάλωσή τους.

Οι ψαράδες, στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν τους λαγοκέφαλους από ανθρώπους και ζώα, όταν τους αλιεύουν, στη συνέχεια σκίζουν την κοιλιά τους και τους επιστρέφουν στη θάλασσα, ώστε αφενός να μην ξεβραστούν στις ακτές και αφετέρου να μην τοποθετηθούν σε κάποιο σημείο όπου μπορεί να τους εντοπίσει κάποιος. Ωστόσο, όταν οι αλιείς φτάνουν να ψαρεύουν 600-700 κιλά, είναι δύσκολο να ακολουθείται η ίδια διαδικασία για κάθε ένα από τα συγκεκριμένα ψάρια.

Ο Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (IMBR) του ΕΛΚΕΘΕ, Γιώργος Τσερπές, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη, ανέφερε πως, καθώς υπάρχει πλέον και ο σχεδιασμός του κράτους να επιδοτήσει τους Έλληνες ψαράδες για την αλίευση του συγκεκριμένου είδους, προβλέπεται η καύση των λαγοκέφαλων σε ειδικούς κλιβάνους, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνεται η τοξική τους ουσία. «Ελπίζω να γίνει τελικά αυτό», τόνισε.

Αναφορικά με τα περιστατικά όπου σκύλοι κατανάλωσαν λαγοκέφαλο, ο κ. Τσερπές τόνισε πως: «Θα έλεγα, όταν κάποιος πιάνει έναν λαγοκέφαλο ή τον βρίσκει στην παραλία να μην τον αφήνει εκεί, ας τον πετάει σε ένα ασφαλές σημείο».

Για το γεγονός ότι είναι δύσκολο για τους ψαράδες, λόγω της ποσότητας, να ανοίγουν την κοιλιά των λαγοκέφαλων και να την πετούν στη θάλασσα, συμπλήρωσε μεταξύ άλλων πως: «Μέχρι στιγμής δεν έχουν άλλη λύση. Αν τα έβγαζαν στην παραλία δεν θα ήξεραν τι να τα κάνουν. Τα σκοτώνουν πραγματικά με αυτόν τον τρόπο. Βλέπω ότι υπάρχει ζήτημα, ειδικά στα νότια της Κρήτης. Εκεί θα έπρεπε ίσως να υπάρχει μια ενημέρωση από τους τοπικούς φορείς π.χ. τους Δήμους. Αν, δηλαδή, κάποιος πιάσει ένα μεγάλο λαγοκέφαλο, θα έπρεπε κάπως να έχουν φροντίσει οι Δήμοι να ενημερώσουν τι θα γίνει».

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