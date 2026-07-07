Φαράτσι Μυλοποτάμου: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο για τον τελευταίο «φύλακα» του χωριού

Την Κυριακή (05.07), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον μικρό και σχεδόν ακατοίκητο οικισμό Φαράτσι του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αναλυτικότερα:

Το πρωί της Κυριακής, 5ης Ιουλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο μικρό οικισμό Φαράτσι του Δήμου Μυλοποτάμου, όπου τελέσθηκε και το 40ήμερο Ιερό Μνημόσυνο του μοναδικού τελευταίου κατοίκου του οικισμού, μακαριστού Κωνσταντίνου Σιγανού, ο οποίος υπήρξε Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Φαρατσανών.

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Ο Σεβασμιώτατος, στην προσλαλιά του, αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή, καθώς και στον μακαριστό Κωνσταντίνο Σιγανό, ο οποίος, όπως σημείωσε, ήταν η ψυχή του Φαρατσίου. Αναφέρθηκε επίσης στον εκ Φαρατσίου καταγόμενο κ. Γεώργιο Σιγανό, επιχειρηματία στις Η.Π.Α., ο οποίος είναι η κινητήριος δύναμη του τόπου και δεν λησμονεί ποτέ τη γενέτειρά του και τις ρίζες του.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε Επιμνημόσυνη Δέηση επί του τάφου και μνημόνευσε όλους τους κεκοιμημένους κατοίκους του Φαρατσίου, παρακάθησε δε στην επιμνημόσυνη τράπεζα, στη πλατεία του χωριού, η οποία προσφέρθηκε προς όλους από την οικογένεια του μακαριστού Κωνσταντίνου Σιγανού.

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Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος, διερχόμενος, σταμάτησε στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, όπου χαιρέτισε προσκυνητές από την Κύπρο και διάφορα μέρη της Ελλάδος και ευλόγησε τις «κουρές» των προβάτων του μοναστηριού, τις οποίες πραγματοποίησε η Αδελφότητα με τη βοήθεια αστυνομικών και άλλων φίλων της Μονής που συνέδραμαν στο διακόνημα αυτό.

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