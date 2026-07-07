Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες με τα παιδιά της για τη μάχη κατά του καρκίνου

Στη δημοσιοποίηση σπάνιων, προσωπικών οικογενειακών στιγμιότυπων προχώρησε η Πριγκίπισσα Κέιτ , επιλέγοντας να δείξει τα παιδιά της στο πλαίσιο μιας απαιτητικής αθλητικής δοκιμασίας με έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια ενίσχυσης του Royal Marsden Cancer Charity, του οργανισμού που χρηματοδοτεί το ογκολογικό κέντρο όπου η ίδια έλαβε ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μάχης της με τον καρκίνο.

Αυτές οι αδημοσίευτες εικόνες, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μακριά από το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο, δείχνουν την πριγκίπισσα μαζί με τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις σε εξωτερικό περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση αναδεικνύει τη στενή σύνδεση της οικογένειας με τη φύση, ενώ παράλληλα φέρνει στο προσκήνιο το National Three Peaks Challenge. Η γνωστή βρετανική διοργάνωση περιλαμβάνει την ανάβαση στις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας υπό αυστηρό χρονικό περιορισμό.

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