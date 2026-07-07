ΤΡΙ.07 Ιου 2026 00:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες με τα παιδιά της για τη μάχη κατά του καρκίνου

kate
clock 10:00 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στη δημοσιοποίηση σπάνιων, προσωπικών οικογενειακών στιγμιότυπων προχώρησε η Πριγκίπισσα Κέιτ, επιλέγοντας να δείξει τα παιδιά της στο πλαίσιο μιας απαιτητικής αθλητικής δοκιμασίας με έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια ενίσχυσης του Royal Marsden Cancer Charity, του οργανισμού που χρηματοδοτεί το ογκολογικό κέντρο όπου η ίδια έλαβε ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μάχης της με τον καρκίνο.

Αυτές οι αδημοσίευτες εικόνες, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μακριά από το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο, δείχνουν την πριγκίπισσα μαζί με τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις σε εξωτερικό περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση αναδεικνύει τη στενή σύνδεση της οικογένειας με τη φύση, ενώ παράλληλα φέρνει στο προσκήνιο το National Three Peaks Challenge. Η γνωστή βρετανική διοργάνωση περιλαμβάνει την ανάβαση στις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας υπό αυστηρό χρονικό περιορισμό.

kate
kate
kate

Διαβάστε επίσης 

Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: Επίσημα στον ΣΚΑΙ

Η Αθηνά Οικονομάκου με μπικίνι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Kate middlenton Καρκίνος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis