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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Εγρήγορση για αναζωπυρώσεις σε Μπραμιανά και Βουλισμένο Αλώνι

πυροσβέστης
clock 08:34 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οριοθετήθηκε πλήρως η πυρκαγιά που ξέσπασε στην αγροτοδασική έκταση στα Μπραμιανά Ιεράπετρας. Η άμεση κινητοποίηση απέτρεψε σοβαρές ζημιές σε θερμοκήπια και περιουσίες, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Κατά την επιχείρηση τέθηκε σε εφαρμογή και το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων.

Χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά στο Βουλισμένο Αλώνι, κοντά στο δάσος της Κερης του Δήμου Μαλεβιζίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν σε ολονύχτια εγρήγορση και επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν και τις πρωινές ώρες της Τρίτης (07.07).

Η Κρήτη βρίσκεται και σήμερα σε κατάσταση συναγερμού λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (πορτοκαλί συναγερμός). Ισχύει αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση, εθνικούς δρυμούς και προστατευόμενες περιοχές.

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Πυρκαγιές Μπραμιανών Βουλισμένο Αλώνι
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