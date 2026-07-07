Κρήτη: Εγρήγορση για αναζωπυρώσεις σε Μπραμιανά και Βουλισμένο Αλώνι

Οριοθετήθηκε πλήρως η πυρκαγιά που ξέσπασε στην αγροτοδασική έκταση στα Μπραμιανά Ιεράπετρας. Η άμεση κινητοποίηση απέτρεψε σοβαρές ζημιές σε θερμοκήπια και περιουσίες, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Κατά την επιχείρηση τέθηκε σε εφαρμογή και το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων.
Η Κρήτη βρίσκεται και σήμερα σε κατάσταση συναγερμού λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (πορτοκαλί συναγερμός). Ισχύει αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση, εθνικούς δρυμούς και προστατευόμενες περιοχές.
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