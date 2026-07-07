Αρχίζει η κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Στο τραπέζι οι αμυντικές δαπάνες και το Ουκρανικό

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Η Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς φιλοξενεί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Συμμαχίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη στήριξη της Ουκρανίας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει η παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους για μεγαλύτερη συνεισφορά στην άμυνα και ενεργότερη εμπλοκή στη στήριξη των συμμάχων της Ουάσινγκτον.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η τουρκική πρωτεύουσα υποδέχεται τη σύνοδο, η οποία καλείται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της Συμμαχίας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων και αβεβαιότητας.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους

Η Σύνοδος είναι κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας, καθώς δεν έχει διασφαλιστεί η προθυμία του προέδρου Τραμπ να στηρίξει την Ευρώπη, την οποία κατηγορεί πως δεν συμμετείχε στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, θα επρόκειτο για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Θα αποδομούσε τη Συμμαχία», σημείωσε ο Τσαρλς Κάπλαν, καθηγητής Διεθνών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Georgetown.

Παράλληλα, με ενδιαφέρον αναμένεται η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας για τερματισμό ουκρανικού πολέμου, στη σκιά των κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων τα τελευταία 24ωρα.

Ενώ τα φώτα θα είναι στραμμένα και προς την Τζόρτζια Μελόνι και την κόντρα της με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα σε ανάρτησή του, ζητά ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της για απαγόρευση προσέγγισης.

Σήμερα στις 15:00 η συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμμετοχή στις εργασίες της Συμμαχίας και επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους ηγέτες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στην Άγκυρα σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 14:15.

Στις 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το ίδιο βράδυ, στις 19:05, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

«Πιο κοντά απ΄ όσο νομίζει ο κόσμος η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία «είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος» και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει αυτήν την εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

«Συνομιλούμε, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε» τον πόλεμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, διαβεβαιώνοντας ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «αισθάνεται πίεση».

Για το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτήν και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη «θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία». Οι ΗΠΑ, είτε θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν, είτε «θα τελειώσουν τη δουλειά», πρόσθεσε.

Ρούτε: Όλα τα κράτη είναι καθοδόν για να επιτύχουν τον στόχο του 5% του ΑΕΠ

Οι ευρωπαϊκές χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ τους στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Όπως ανέφερε, καταγράφεται σημαντική πρόοδος προς την επίτευξη του νέου στόχου αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, ενώ οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι και ο Καναδάς βρίσκονται σε τροχιά εξίσωσης των αμυντικών δαπανών τους με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ρούτε σημείωσε επίσης ότι οι πρόσθετες βασικές αμυντικές επενδύσεις των ευρωπαϊκών συμμάχων και του Καναδά για την περίοδο 2025-2026 ανέρχονται συνολικά σε 258 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι οι χώρες της Συμμαχίας θα παρουσιάσουν σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5% κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Γεραπετρίτης: Δεν τίθεται θέμα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35

Την ίδια ώρα, ο οικοδεσπότης Ερντογάν αδημονεί για το δώρο που του έχει υποσχεθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνει πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών, που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35.

Απαντώντας σε σχετικές αναφορές, ο υπουργός υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στα δημοσιεύματα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το θέμα, σημειώνοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν διαμορφώνεται με βάση αυτά.

«Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα όσο και τις σχέσεις εκείνες, ώστε να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα», τόνισε.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε αναφορά και στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των ελληνικών μαχητικών F-16, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Νετανιάχου: Δεν πρέπει να δοθούν F-35 στην Τουρκία, θα διαταραχθεί η ισορροπία στη Μέση Ανατολή

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα «διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων» στην περιοχή.

«Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά τους, διότι αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά διασφαλίζεται από την ισραηλινή αεροπορική υπεροχή, αλλά και, κατά τη γνώμη μου, από τη στάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε πρωινή εκπομπή του Fox News.

Η Ουάσινγκτον απέκλεισε το 2019 την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35 μετά την απόκτηση του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 από την Τουρκία το 2017.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ τουλάχιστον 100 άτομα συνελήφθησαν στις νατοϊκές διαδηλώσεις.

Παράλληλα, μισό εκατομμύριο αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν τεθεί επί ποδός. Λιμουζίνες εγχώριας κατασκευής επιστρατεύονται για την μεταφορά των ξένων ηγετών και των αποστολών τους.

Ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έδωσε τον τόνο αυτής της Συνόδου, μιλώντας με σκληρή γλώσσα εναντίον του Πούτιν, εκφράζοντας τη θέση ότι οι Σύμμαχοι θα στηρίξουν την Ουκρανία όσο εκείνη αντιστέκεται και βέβαια εμμένοντας στις δεσμεύσεις τους για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

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