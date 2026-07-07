Τα ζώδια της Τρίτης

Κριός



Κριέ μου, η μέρα σήμερα ξεκινά και από το πρωί αντιλαμβάνεσαι πως τα πράγματα παραμένουν χαλαρά και αρκετά εύκολα στο να τα διαχειριστείς και να λειτουργήσεις πιο άμεσα και στοχευμένα σε όλα όσα έχεις στο πρόγραμμα. Υπάρχει δημιουργική διάθεση και έμπνευση – αν και χρειάζεται να ξεκουραστείς και λίγο. Ξαφνικές επαφές, συναντήσεις και συζητήσεις φαίνεται να δημιουργούν επιπλέον κίνητρα, αλλά και μεγαλύτερη σιγουριά ως προς την κατεύθυνση που θέλεις να πάρεις. Λίγο προσοχή σε εντάσεις και αντιπαραθέσεις στο σπίτι.

Ταύρος



Ταύρε μου, έχεις τις αποστάσεις σου και μπαίνεις στη διαδικασία να λειτουργήσεις πιο στοχευμένα σε διάφορα που παρατηρείς, μακριά από αδιάκριτα μάτια όμως. Βελτιώνοντας τις λεπτομέρειες που παρατηρείς νιώθεις και πιο σίγουρος για να προχωρήσεις και να δουλέψεις παραπάνω σε ορισμένα κομμάτια και αυτό σε κάνει να αποσυμπιεστείς και να χαλαρώσεις. Κάποιες συζητήσεις ή και σχόλια που θα ακούσεις θα σε τσιτώσουν, σε δεύτερο χρόνο όμως θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα το τι παίζει παρασκηνιακά. Ξεκουράσου, χαλάρωσε και απόφυγε τις αντιπαραθέσεις, ιδίως με μεγαλύτερους.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, αυτή η υπερδιέγερση που έχεις είναι εύκολο να εκφραστεί δημιουργικά σήμερα και να ασχοληθείς περισσότερο με κάποια πλάνα που είτε έχουν μείνει στη μέση είτε θέλουν λίγη καλύτερη οργάνωση στο κομμάτι των λεπτομερειών, ώστε να διορθωθούν λαθάκια και να προχωρήσουν καλύτερα. Παράλληλα, οι συναντήσεις με φίλους φαίνεται να σου φτιάχνουν το κέφι, αλλά και να φέρνουν κάποιες νέες γνωριμίες που δε θα σου περάσουν απαρατήρητες. Αυτό που θέλει προσοχή είναι το οικονομικό, και πόσο επενδύεις σε κάποια κομμάτια. Αυτοί που προσπαθούν να σε μεταπείσουν μπορεί να έχουν δει κάτι που εσύ δεν έδωσες ιδιαίτερη βάση.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, οι τόνοι είναι αρκετά χαλαροί και σήμερα για το μεγαλύτερο μέρος της μέρας. Από το πρωί, εστιάζεις στα της δουλειάς και σου είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς σημαντικές υποθέσεις και να κινηθείς με μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά και ευρηματικότητα. Οι ευθύνες που σου ανατίθενται επιβεβαιώνουν τη δουλειά που βγάζεις κι αυτό είναι καλό. Υπάρχουν και κάποιες αποκαλύψεις που μοιάζουν με ευκαιρίες. Ειδικά αν είσαι σε φάση που ψάχνεις μια νέα δουλειά. Κινήσου σταθερά και με προσεκτικά βήματα για να το σιγουρέψεις. Προς το βραδάκι λίγη προσοχή σε αντιπαραθέσεις με ανώτερους

Λέων



Λέοντά μου, σήμερα κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουν, ασχέτως αν εσύ συνεχίζεις τις εσωτερικές διεργασίες και το τσεκάρισμα που κάνεις με τον τρόπο σου σε κάποια θέματα που σε απασχολούν και κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον σου. Ο τρόπος που σκέφτεσαι βγάζει στην επιφάνεια τη δημιουργική σου πλευρά και μέσα από συζητήσεις εμπνέεσαι και σταθεροποιείς πλάνα που έχεις κατά νου. Υπάρχουν ξαφνικές προτάσεις που θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα το όλο σκηνικό, ενώ μπορεί να υπάρξει και η ευκαιρία για ένα ταξιδάκι με φίλους.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, παραμένεις συγκεντρωμένος στα ουσιαστικά, έχεις όμως και μια βαθύτερη επιθυμία να λειτουργήσεις διαφορετικά, να εκφραστείς περισσότερο και να αφήσεις την παρόρμηση να βγει. Υπάρχει ένα ωραίο και ενδιαφέρον φλερτ που γίνεται και πιο σοβαρό. Παράλληλα, υπάρχουν οικονομικά θέματα στη δουλειά που βρίσκουν άκρη, παρά την ένταση και τον εκνευρισμό που υπάρχει. Είναι σημαντικό όμως να αναπτύξεις και λίγο την υπομονή σου σε κάποια πράγματα και να μην βιαστείς σε όλα. Επίσης, μέτρα λίγο καλύτερα τις δυνάμεις σου πριν ξεκινήσεις να δουλεύεις πάνω σε κάποιο νέο πρότζεκτ σήμερα.

Ζυγός



Ζυγέ μου, με τα πράγματα να είναι αρκετά χαλαρά και σήμερα, μπαίνεις στη διαδικασία να ασχοληθείς με τους απέναντι περισσότερο. Περισσότερο με μια διάθεση να οριοθετήσεις καταστάσεις, αλλά να στηρίξεις άτομα που σε έχουν στηρίξει. Εκεί θα χρειαστεί να δεις όμως και ποιους έχεις εξιδανικεύσει. Μέσα από κάποιες συζητήσεις θα υπάρξουν νέα δεδομένα που θα σε κινητοποιήσουν, αλλά και επαφές που μπορεί εύκολα να έχουν να σου δώσουν κάτι παραπάνω, κάτι νέο, που το θέλεις η αλήθεια είναι. Ξυπνούν πάθη και μπαίνεις στο «παιχνίδι» πιο άμεσα. Λίγη προσοχή στη δουλειά, γιατί εκεί μπορεί να υπάρξουν λίγα ζόρια.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, τα της δουλειάς μπαίνουν στο επίκεντρο και αυτό που θέλεις και επιδιώκεις είναι να κινηθείς μόνος, χωρίς περιορισμούς και υποδείξεις που θα σου τσιτώσουν τα νεύρα και θα επηρεάσουν τον τρόπο που θέλεις να λειτουργήσεις. Η αμεσότητα και η ευρηματικότητά σου σε βοηθούν να εξοικονομήσεις χρόνο, αλλά και να δράσεις στοχευμένα και αποτελεσματικά. Παράλληλα, έχεις την ευκαιρία να μάθεις παραπάνω πραγματάκια που θα σου φανούν χρήσιμα, ενώ και στα οικονομικά βρίσκεις διεξόδους, αν και δεν υποχωρεί η πίεση. Λίγη προσοχή σε διαφωνίες και πόσο θα επενδύσεις την ενέργειά σου στους «άσε, εγώ ξέρω».

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, η διάθεσή σου είναι πολύ καλύτερη και βάζεις στη μέρα σου πράγματα που μπορούν να γίνουν εύκολα και άμεσα και που θα σε ενεργοποιήσουν δημιουργικά. Από το πρωί είσαι σε μια φάση που ανοίγεσαι, φλερτάρεις και κινείσαι με άνεση και άμεση έκφραση των όσων παρατηρείς, γεγονός που κάνει εύκολο την αρχή της όποιας συζήτησης. Λειτουργείς στοχευμένα και εστιάζεις στα σημαντικά σημεία, εκείνα που θα λειτουργήσουν και πιο αποτελεσματικά. Ναι, κάποιες εντάσεις μένουν, εσύ όμως εστιάζεις σε αυτούς που μπορούν να κατανοήσουν το πλάνο και εμπλέκονται άμεσα. Λίγη προσοχή στα σενάρια που παίζουν στο πίσω μέρος του μυαλού σου.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, και σήμερα τα πράγματα παραμένουν αρκετά καλά και εύκολα διαχειρίσιμα. Από την πλευρά σου, αντιλαμβάνεσαι πως αρκετά απαιτητικά κομμάτια ξεκαθαρίζουν μέσα σου και σου είναι πιο σαφές ποιοι σε στηρίζουν και ποιοι όχι. Από την άλλη, κάποιες υποθέσεις που αφορούν τη δουλειά και το σπίτι μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Νέες ιδέες μπαίνουν στο πρόγραμμα και οργανώνονται καλύτερα, ενώ αλλαγές που προκύπτουν στο πρόγραμμα φαίνεται να σου εξοικονομούν χρόνο για να δράσεις πιο άμεσα σε αυτά που θέλεις. Λίγη προσοχή σε εντάσεις με το αμόρε και όλα θα πάνε καλά.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, έχοντας και σήμερα κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου για να κάνεις, φαίνεται πως έχεις τη διάθεση να κινηθείς πιο δημιουργικά, αλλά και πιο στοχευμένα. Πείσμα και η σταθερότητα σε όσα έχεις στο πρόγραμμα σε βοηθούν να οργανώσεις σωστά τις προτεραιότητές σου, αλλά και να δεις πού χρειάζεται να επιμείνεις περισσότερο. Κάποιες αλλαγές, παρά την ένταση θα βγουν σε καλό, οπότε ψυχραιμία. Υπάρχουν και τα ξαφνικά φλερτ που σε παρακινούν να ασχοληθείς και με αυτά και να πάρεις την ανανέωση που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις. Προσοχή μόνο σε μπηχτές και σχόλια, κυρίως στη δουλειά.

Ιχθύς



Σήμερα, Ιχθύ μου, το καλό κλίμα παραμένει και παρά τις εντάσεις στο σπίτι, εσύ νιώθεις πως είναι η στιγμή να δεις λίγο παραπάνω τα δικά σου και να αναπτύξεις όλα αυτά που σε κάνουν να νιώσεις ασφαλής και άνετος στο να κινηθείς. Υπάρχει ένα φλερτ και μια ωραία ατμόσφαιρα που τη χρησιμοποιείς σα διαφυγή, αντιλαμβάνεσαι όμως πότε χρειάζεται να δεις τα πράγματα και πιο σοβαρά. Κάποιες σκέψεις που έχεις κατά νου εκφράζονται και κάπως ανάβουν τα αίματα, το οποίο και ευχαριστιέσαι στα προσωπικά. Στα οικονομικά, υπάρχουν ευκαιρίες τις οποίες και κυνηγάς άμεσα, παρά το ότι μπορεί να εμφανιστούν από το πουθενά. Προσοχή σε πείσματα μόνο.