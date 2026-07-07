Κρήτη: Αναστάτωση στο παλαιό Ενετικό Λιμάνι Χανίων από φωτιά σε εστιατόριο

Συναγερμός σήμανε το πρωί στα Χανιά, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα εστίασης στο Ενετικό Λιμάνι, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10:00 στην κουζίνα του εστιατορίου, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον έλεγχο της κατάστασης, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή κίνδυνος για πελάτες και εργαζομένους του καταστήματος.

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Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή του Ενετικού Λιμανιού, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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