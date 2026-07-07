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Κρήτη: Αναστάτωση στο παλαιό Ενετικό Λιμάνι Χανίων από φωτιά σε εστιατόριο

φωτιά σε κατάστημα
clock 11:43 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε το πρωί στα Χανιά, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα εστίασης στο Ενετικό Λιμάνι, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10:00 στην κουζίνα του εστιατορίου, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον έλεγχο της κατάστασης, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή κίνδυνος για πελάτες και εργαζομένους του καταστήματος.

φωτιά σε κατάστημα

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή του Ενετικού Λιμανιού, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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