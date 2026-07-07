Συρία: Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου μένει ο Μακρόν -Φωτογραφίες του με τον αλ Σάρα μετά το συμβάν

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Μπαράζ εκρήξεων κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμανουέλ Μακρόν αναστάτωσαν την Τρίτη τη Δαμασκό.

Σύμφωνα με το Al Jazeera δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο υπουργείο Τουρισμού στη συριακή πρωτεύουσα.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Συρίας το πρωί της Τρίτης, ανέφερε το γραφείο του.

«Ο Μακρόν έφυγε από το ξενοδοχείο ένα τέταρτο πριν από τις εκρήξεις» αναφέρουν και συριακά ΜΜΕ.

Οι αιτίες των εκρήξεων παραμένουν άγνωστες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. «Ο Αλ Σάρα δέχθηκε τον Μακρόν στο προεδρικό ανάκτορο του λαού» αναφέρει το συριακό πρακτορείο ειδήσεων μετά τις εκρήξεις. Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες που φαίνεται να δείχνουν τους δυο άνδρες στο παλάτι.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό πάνω από την πόλη την Τρίτη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα, και είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια μετά την πρώτη από την έναρξη του συριακού εμφυλίου πολέμου το 2011. Η επίσκεψή του είναι επίσης η πρώτη από τότε που το καθεστώς Άσαντ ανατράπηκε στα τέλη του 2024 και ο Αχμάντ αλ Σάρα, πρώην ηγέτης των τζιχαντιστών ανταρτών, ανέλαβε την εξουσία.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Συρίας έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στην Άγκυρα την Τρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου ο Αχμέντ αλ Σάρα αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Εμανουέλ Μακρόν πρώτα ταξίδεψε στη Δαμασκό.

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