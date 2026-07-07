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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Επίθεση σε Τσίπρα-Σαμαρά -«Είναι άνεργοι πολιτικοί, πού βρίσκουν τα λεφτά για να κάνουν κόμμα;»

βελοπουλος
clock 13:43 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε «πού βρίσκουν τα λεφτά» για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.

«Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνουν ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα καθίσω να μιλήσω σοβαρά. Οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κ. Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κ. Σαμαράς  δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα γι’ αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτούργημα, οι πολιτικοί είναι λειτουργοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάνς στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μωροφιλοδοξίες δεν χωρούν στην πολιτική, κ. Τσίπρα και κ. Σαμαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, ο κ. Βελόπουλος απάντησε ότι «δεν τους εμπιστεύομαι και όσο δεν τους εμπιστεύομαι δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν από αυτούς».

Δείτε το βίντεο του Action24:

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