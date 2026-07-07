Ηράκλειο: Πάνω από 8.600 νέες επιχειρήσεις σε μία δεκαετία

Ισχυρή και σταθερή άνοδο σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την περίοδο 2015–2025, σύμφωνα με την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Από την ανάλυση αποτυπώνεται μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου, με την καταγραφή συνολικά 18.182 εγγραφών, έναντι 9.568 διαγραφών και με καθαρή προσθήκη 8.614 επιχειρήσεων στο Μητρώο. Δηλαδή, για κάθε επιχείρηση που έκλεισε το συγκεκριμένο διάστημα, εντάχθηκαν στην αγορά περίπου δύο νέες επιχειρήσεις. Να σημειωθεί ότι το 2025 αποτέλεσε έτος-ρεκόρ, καθώς έγιναν 3.354 νέες εγγραφές — σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με το 2015 (1.148) — με καθαρό ισοζύγιο +2.450 επιχειρήσεων

Η εμπεριστατωμένη ανάλυση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναδεικνύει τρεις διακριτές φάσεις στην δεκαετή πορεία της επιχειρηματικότητας: Κατά την πρώτη (2015–2016), τα ισοζύγια ήταν αρνητικά υπό την πίεση των capital controls και της οικονομικής κρίσης. Από το 2017, το ισοζύγιο ξεκινά, έστω και οριακά να γίνεται θετικό, ενώ η τρίτη περίοδος (2021–2025) χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και LEADER, την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης μέσω e-ΓΕΜΗ.

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Η ανάλυση καταγράφει, παράλληλα, σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές στη σύνθεση της επιχειρηματικότητας. Οι ατομικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, όμως το μερίδιό τους στις νέες εγγραφές μειώνεται αισθητά, ενώ η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) και η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης γεγονός που καταγράφεται ως σημαντική δομική μεταβολή. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει την επιλογή των νέων επιχειρηματιών προς ευέλικτα εταιρικά σχήματα με περιορισμένη ευθύνη και χαμηλό κεφαλαιακό κόστος εισόδου.

«Για πρώτη φορά, το 2025 το Ηράκλειο καταγράφει 3.354 νέες επιχειρήσεις σε ένα μόνο έτος, με καθαρή αύξηση του μητρώου κατά 2.450 μονάδες. Πρόκειται για αριθμούς που μιλούν από μόνοι τους. Η καθαρή αύξηση στην δεκαετία κατά 8.614 επιχειρήσεις, η συνεχής βελτίωση του ισοζυγίου εγγραφών και διαγραφών και το ιστορικό ρεκόρ νέων εγγραφών που καταγράφηκε το 2025 αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης και τόνισε ότι «η ανάλυση αναδεικνύει τις βαθύτερες αλλαγές στη σύνθεση της επιχειρηματικότητας, τις νέες επιλογές των επιχειρηματιών ως προς τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων, αλλά και την επίδραση σημαντικών παραγόντων, όπως η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Για το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η παραγωγή αξιόπιστων στοιχείων και τεκμηριωμένων αναλύσεων αποτελεί βασικό εργαλείο σχεδιασμού πολιτικών και υποστήριξης των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να μη διαμορφώνουμε θέσεις στηριζόμενοι σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.»

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