Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου: Πρόεδρος ξανά ο Αλέξανδρος Πατριανάκος

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Νέα διοίκηση απέκτησε οΙατρικός Σύλλογος Ηρακλείου μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ο Αλέξανδρος Πατριανάκος επανεξελέγη στη θέση του προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη των μελών του Συλλόγου.

Η νέα διοίκηση συγκροτήθηκε μετά την επικύρωση των εκλογών της 14ης και 15ης Ιουνίου 2026 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται γιατροί από διαφορετικές ειδικότητες, με στόχο τη συνέχιση του έργου και της εκπροσώπησης του ιατρικού κόσμου του Ηρακλείου.

Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Φουκαράκης, γραμματέας ο Νικόλαος Γαλανάκης και ταμίας ο Νικόλαος Λαθουράκης, ενώ το νέο συμβούλιο συμπληρώνουν δέκα μέλη από διάφορους ιατρικούς κλάδους.

A/α Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 1 Πρόεδρος Πατριανάκος Αλέξανδρος Καρδιολόγος 2 Αντιπρόεδρος Φουκαράκης Εμμανουήλ Καρδιολόγος 3 Γραμματέας Γαλανάκης Νικόλαος Επεμβατικός Ακτινολόγος 4 Ταμίας Λαθουράκης Νικόλαος Παθολόγος 5 Μέλη Χλαπουτάκης Κωνσταντίνος Ακτινολόγος 6 Ανδριανάκη Αικατερίνη Ακτινολόγος 7 Χαιρέτης Ιωάννης Ουρολόγος 8 Μηλάκη Γεωργία Παθολόγος Ογκολόγος 9 Τσακουντάκης Νικόλαος Γενικός Ιατρός 10 Κατρινάκης Γεώργιος Αιματολόγος 11 Νότας Γεώργιος Παθολόγος 12 Κούδας Βασίλειος Ψυχίατρος 13 Κοντοπόδης Νικόλαος Αγγειοχειρουργός

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