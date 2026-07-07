Νικητές διαγωνισμού για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη

Ο διαγωνισμός του ekriti.gr για 7 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία του Θοδωρή Φέρρη, έληξε.
Τα ονόματα των νικητών για τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 21:00 είναι:
- Eleni Basileiadi
- Νίκη Νταναλάκη
- Μαρία Μολουδάκη
- Anna Kont
- Νικολαος Κακουλακης
- Rena Farsaraki
- Dimitra Strataki
- Nifrilda Ndretsa
- Φωτεινή Κίτσου
- Maria Skouloudaki
Παρακαλούμε οι νικητές να επικοινωνήσουν με τη σελίδα του ekriti.gr στο Facebook, προκειμένου να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!