Νικητές διαγωνισμού για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο διαγωνισμός του ekriti.gr για 7 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία του Θοδωρή Φέρρη, έληξε.

Τα ονόματα των νικητών για τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 21:00 είναι:

Eleni Basileiadi Νίκη Νταναλάκη Μαρία Μολουδάκη Anna Kont Νικολαος Κακουλακης Rena Farsaraki Dimitra Strataki Nifrilda Ndretsa Φωτεινή Κίτσου Maria Skouloudaki

Παρακαλούμε οι νικητές να επικοινωνήσουν με τη σελίδα του ekriti.gr στο Facebook, προκειμένου να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!