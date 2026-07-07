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ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νικητές διαγωνισμού για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη

θοδωρής φέρρης, συναυλία, παγκρήτιο στάδιο, Ηράκλειο
clock 15:29 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο διαγωνισμός του ekriti.gr για 7 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία του Θοδωρή Φέρρη, έληξε.

Τα ονόματα των νικητών για τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 21:00 είναι:

  1. Eleni Basileiadi
  2. Νίκη Νταναλάκη
  3. Μαρία Μολουδάκη
  4. Anna Kont
  5. Νικολαος Κακουλακης
  6. Rena Farsaraki
  7. Dimitra Strataki
  8. Nifrilda Ndretsa
  9. Φωτεινή Κίτσου
  10. Maria Skouloudaki

Παρακαλούμε οι νικητές να επικοινωνήσουν με τη σελίδα του ekriti.gr στο Facebook, προκειμένου να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

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Διαγωνισμος Προσκλήσεις Θοδωρής Φέρρης
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