Σαμπρίνα: "Θύμωσα όταν έγραψαν ότι τραγουδάω σε σουβλατζίδικο"

Η Σαμπρίνα μίλησε στο περιοδικό Λοιπόν και δεν έκρυψε την ενόχλησή της με πρόσφατα σχόλια που δέχτηκε με αφορμή τους χώρους στους οποίους τραγουδάει.

Τελευταία είδαμε κάποια πικρόχολα σχόλια από ανθρώπους που έγραψαν ότι εμφανίζεστε σε ένα σουβλατζίδικο και τα λοιπά. Ήταν κάτι που σας στενοχώρησε;

Κοίτα, στην αρχή θύμωσα. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ πάντα να σκέφτομαι λογικά και να μπαίνω στα παπούτσια των άλλων. Θεωρώ ότι, όταν γράφει κάποιος σε ένα έντυπο -κι εσύ ακόμη, όλοι μας δηλαδή- δεν το κάνει απαραίτητα με κακή πρόθεση. Ακόμα κι εγώ, όταν κάνω μια ανάρτηση στο Facebook, όλοι θέλουμε το clickbait. Τι θα πουλήσει περισσότερο; Να γράφουν ότι η Σαμπρίνα τραγούδησε στον “Πρόεδρο”, όπου έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, όπως ο Βαρθακούρης και ο Γιάννης Βαρδής; Όχι. Θα πουλήσει περισσότερο να γράψουν ότι η Σαμπρίνα τραγούδησε σε “σουβλατζίδικο”, γιατί αυτό τραβάει το ενδιαφέρον.υ.

Πώς τραβήχτηκε εκείνη η φωτογραφία;

Στην αρχή θύμωσα. Όμως προσπαθώ πάντα, ακόμα και μέσα στην κακία ή στην υπερβολή, να βρίσκω τη λογική εξήγηση. Και νομίζω ότι, όταν τη βρίσκουμε, ηρεμούμε. Αυτή είναι η λογική εξήγηση. Οπότε, εντάξει… συμβαίνουν αυτά.

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