Τιμήθηκε η ΠΑΕ ΟΦΗ στην πρώτη παράσταση για το Νίκο Ξυλούρη στην Κρήτη

Το κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» πλημμύρισε το βράδυ της Δευτέρας στην πρώτη θεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – Ο αρχάγγελος της Κρήτης» που ξεκίνησε έτσι την περιοδεία της στο νησί.

Μια θεατρική παράσταση για τη ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη που αγαπήθηκε τους προηγούμενους μήνες στην Αθήνα και πλέον έρχεται στον τόπο του Αρχάγγελου της Κρήτης αποτελώντας σημείο αναφοράς γι’ αυτό το καλοκαίρι.

Μάλιστα στην πρεμιέρα στο κηποθέατρο έδωσε το παρών ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ Ηλίας Πουρσανίδης και τιμήθηκε για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας εκ μέρους της παραγωγής από την σύζυγο του Ξυλούρη, την Ουρανία.

Άλλωστε ο Νίκος Ξυλούρης ήταν εκ των ιδρυτών του Συνδέσμου Φιλάθλων ΟΦΗ στην Αθήνα και στην παράσταση γίνονται αναφορές και στην κρητική ομάδα.

Η τιμή αυτή έρχεται ως ανταπόδοση και της πρωτοβουλίας που είχε πάρει ο ΟΦΗ τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον Ηλία Πουρσανίδη να δίνει τότε το παρών στην πρεμιέρα της παράστασης στο θέατρο «Ήβη» στην Αθήνα. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ είχε κάνει τότε δώρο από μια φανέλα κι ένα μετάλλιο στους ηθοποιούς, Μιχάλη Αεράκη και Αιμιλιανό Σταματάκη (ερμηνεύει τον ρόλο του Ν. Ξυλούρη στο έργο), με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Ομίλου!