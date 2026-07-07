ΤΡΙ.07 Ιου 2026 19:36
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Βρέθηκε παλιό πυρομαχικό υλικό στη θάλασσα

πυρομαχικά θάλασσα
clock 17:24 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένα διαβρωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα βλήμα πυροβόλου 30 χιλιοστών, εντοπίστηκε την Δευτέρα (6/7) στη θαλάσσια περιοχή «Τερσάνα» Ακρωτηρίου Χανίων, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, το εύρημα εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες χθες από ιδιώτη, κατά τη διάρκεια υποβρύχιας δραστηριότητας.

Η ενημέρωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ότι ένας ιδιώτης, κατά τη διάρκεια υποβρύχιας δραστηριότητας, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ”ΤΕΡΣΑΝΑ” Ακρωτηρίου, σε απόσταση 10μ. από την ακτή και σε βάθος περίπου 4 μέτρων, ένα διαβρωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανόν βλήμα πυροβόλου 30 χιλιοστών. Από την οικεία Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες»

(φωτογραφία αρχείου)

Διαβάστε επίσης 

Ηράκλειο: Στοιχεία σοκ για την βία μέσα στα σπίτια της πόλης...

Ηράκλειο: Σκυλάκι έχασε τη ζωή του σε 30 λεπτά επειδή έφαγε λαγοκέφαλο

Λαγοκέφαλος: Πρωτοβουλία για την διάσωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Λιμεναρχείο Πυρομαχικά Λιμενικό Σώμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis