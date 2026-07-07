Κρήτη: Βρέθηκε παλιό πυρομαχικό υλικό στη θάλασσα

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Ένα διαβρωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα βλήμα πυροβόλου 30 χιλιοστών, εντοπίστηκε την Δευτέρα (6/7) στη θαλάσσια περιοχή «Τερσάνα» Ακρωτηρίου Χανίων, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, το εύρημα εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες χθες από ιδιώτη, κατά τη διάρκεια υποβρύχιας δραστηριότητας.

Η ενημέρωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ότι ένας ιδιώτης, κατά τη διάρκεια υποβρύχιας δραστηριότητας, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ”ΤΕΡΣΑΝΑ” Ακρωτηρίου, σε απόσταση 10μ. από την ακτή και σε βάθος περίπου 4 μέτρων, ένα διαβρωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανόν βλήμα πυροβόλου 30 χιλιοστών. Από την οικεία Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες»

(φωτογραφία αρχείου)

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