Καναβάκη: Ζητά να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η σύμβαση καθαριότητας με τον ανάδοχο

Η Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» με Επικεφαλής, την Μαρία Καναβάκη, ζητάει με γραπτή επιστολή την εισαγωγή προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Θέματος «Εκτέλεση της Σύμβασης Καθαριότητας, τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και αποτίμηση των αποτελεσμάτων μετά τον πρώτο μήνα εφαρμογής της».

Ακολουθεί η σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου:

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα ορίσετε να εισαχθεί ως θέμα συζήτησης η πορεία εκτέλεσης της Σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας που έχει συναφθεί μεταξύ Δήμου και εξωτερικού συνεργάτη και τα σχετικά ερωτήματα που διατυπώνουμε παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη ότι συμπληρώνεται σχεδόν ένας μήνας από την έναρξη της υλοποίησης της.

Η συγκεκριμένη Σύμβαση είναι απόρροια πολιτικής επιλογής της Δημοτικής Αρχής που κοστίζει 8,5 εκατ. ευρώ ετησίως στο Δημοτικό Ταμείο και στους συμπολίτες μας, προκειμένου Ιδιωτική Εταιρεία να παρέχει υπηρεσίες αποκομιδής και καθαριότητας και αποτελεί τη βασική «αιτιολογία» για την απόφαση και την ψήφο της Δημοτικής Αρχής για την αύξηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι δημότες πλέον καλούνται να καταβάλουν περίπου 34 εκατ. ευρώ ετησίως έναντι περίπου 18 εκατ. ευρώ το 2023, πληρώνοντας σχεδόν τα διπλάσια τέλη με την προσμονή μιας καθαρής πόλης, όπως υποσχέθηκε η Δημοτική Αρχή αυξάνοντας τα τέλη και προχωρώντας στη σύναψη Σύμβασης με ιδιώτη για την καθαριότητα του Δήμου.

Ωστόσο, από τις πρώτες ημέρες υλοποίησης της εν λόγω Σύμβασης διαπιστώθηκε ότι ο Ανάδοχος δεν ήταν έτοιμος και σε θέση να αναλάβει ολοκληρωτικά το έργο και να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ενώ σημαντικό μέρος των υπηρεσιών εξακολουθεί να παρέχεται από το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα του Δήμου.

Σήμερα και έως τα μέσα Ιουλίου 2026 στην Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου υπηρετούν 300 περίπου συμβασιούχοι εργαζόμενοι (οδοκαθαριστές και συνοδοί απορριμματοφόρων), 70 έως 80 περίπου μόνιμοι υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων (χωρίς να υπολογίζονται οι οδηγοί), καθώς και 151 εργαζόμενοι του Αναδόχου, όπως προβλέπει η Σύμβαση.

Δηλαδή στην παρούσα φάση αθροιστικά και συνολικά περίπου 520 άτομα παρέχουν υπηρεσίες για την καθαριότητα της πόλης.

Με αυτά τα δεδομένα είναι προφανές ότι η κατάσταση της καθαριότητας του Δήμου μας θα έπρεπε να είναι άλλη.

Είναι, συνεπώς, εύλογο οι πολίτες να ζητούν ενημέρωση και πληροφόρηση για το αν εφαρμόζεται η Σύμβαση με τον Ανάδοχο όπως ακριβώς εγκρίθηκε και υπογράφηκε, αν τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις και κυρίως αν το αυξημένο οικονομικό βάρος που τους επιβλήθηκε από τη Δημοτική Αρχή ανταποδίδεται με την αντίστοιχη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για τους λόγους αυτούς, θέτουμε τα ακόλουθα ερωτήματα προς τον κύριο Δήμαρχο:

Είναι αληθές ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης ο Ανάδοχος δεν ήταν επιχειρησιακά έτοιμος να αναλάβει το έργο;

Εφόσον αυτό ίσχυε, το γνώριζε η Δημοτική Αρχή πριν από την έναρξη της Σύμβασης; Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η έναρξη της εκτέλεσής της χωρίς πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του Αναδόχου;

Δόθηκε, ρητά ή άτυπα, οποιαδήποτε περίοδος προσαρμογής-«περίοδος χάριτος» στον Ανάδοχο; Αν ναι, με ποια νομική/συμβατική πρόβλεψη;

Ποιες υπηρεσίες που προβλέπονται στη Σύμβαση εξακολουθούν μέχρι σήμερα να εκτελούνται από τον Δήμο με ίδια μέσα και προσωπικό; Μέχρι πότε προβλέπεται να συνεχιστεί αυτό;

Έχουν εφαρμοστεί όλες οι προβλέψεις της Σύμβασης, των Παραρτημάτων 1, 2 και 3, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και οι προβλεπόμενες ρήτρες, όπου συντρέχει περίπτωση; Εάν όχι, για ποιους λόγους;

Έχει διαπιστώσει η Υπηρεσία παραβάσεις, ελλείψεις ή αποκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου; Αν ναι, ποιες είναι αυτές και ποιες κυρώσεις έχουν επιβληθεί;

Πώς ασκείται καθημερινά η εποπτεία του έργου; Υπάρχουν ημερήσια δελτία ελέγχου, αναφορές, αυτοψίες ή άλλα στοιχεία που να πιστοποιούν την ορθή εκτέλεση της σύμβασης;

Έχουν εντοπιστεί προβλήματα συνεργασίας ή επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του Αναδόχου ή των υπεργολάβων του;

Έχετε διαπιστώσει αδυναμίες ή αστοχίες στη μελέτη, στον σχεδιασμό του έργου, στον απαιτούμενο εξοπλισμό, στο προσωπικό ή στα δρομολόγια; Αν ναι, προτίθεστε να τροποποιήσετε τη σύμβαση; Θα υπάρξει πρόσθετο οικονομικό κόστος ή νέες αναθέσεις;

Με δεδομένο ότι σήμερα επιχειρούν συνολικά περίπου 520 εργαζόμενοι στην καθαριότητα, θεωρείτε ότι το επίπεδο καθαριότητας της πόλης ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δημοτών και δικαιώνει την απόφαση σας για τη μεγάλη αύξηση των ανταποδοτικών τελών;

Είναι πλέον το Ηράκλειο μια καθαρή πόλη; Είναι τουλάχιστον καθαρές οι περιοχές όπου προβλέπεται να επιχειρεί αποκλειστικά ο Ανάδοχος και ειδικότερα το 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα;

Ποια είναι, μέχρι τώρα, η αποτίμηση της σχέσης κόστους – οφέλους της συγκεκριμένης επιλογής της Δημοτικής Αρχής;

Θεωρείτε ότι, δυόμισι χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, η Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας λειτουργεί με την απαιτούμενη οργάνωση, επιχειρησιακή επάρκεια και αποτελεσματικότητα τόσο ως προς την εκτέλεση του δημοτικού έργου όσο και ως προς την εποπτεία της μεγαλύτερης Σύμβασης Καθαριότητας που έχει συναφθεί ποτέ στον Δήμο Ηρακλείου;

Τέλος τι απαντάτε ως πολιτική Αρχή στις διάφορες καταγγελίες που έχουν γίνει δημόσια από τον Σύλλογο Εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και από την ΠΟΕ ΟΤΑ;

Οι δημότες που χρηματοδοτούν και πληρώνουν μέσω των αυξημένων ανταποδοτικών τελών το σύνολο της προσπάθειας στον Τομέα της Καθαριότητας, δικαιούνται απαντήσεις και διαφάνεια και η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση στη λογοδοσία και στην αντικειμενική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιλογών της.

Επομένως, ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να ενημερώσει θεσμικά και επίσημα τις Δημοτικές Παρατάξεις και τους Δημοτικούς Συμβούλους για την τήρηση των όρων της εν λόγω σύμβασης, την ορθή της εκτέλεση και την αποτελεσματικότητα της και να πραγματοποιηθεί εκτενής και ουσιαστική συζήτηση του θέματος στην επικείμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

Η Επικεφαλής

Μαρία Καναβάκη

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κώστας Βαρδαβάς, Λευτέρης Σουλτάτος

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