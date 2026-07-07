Εκπληκτικό νεφέλωμα «καλειδοσκόπιο» παρουσιάζει το Hubble

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble κατέγραψε μια εντυπωσιακή εικόνα του αστρικού «μαιευτηρίου» LH 95 όπου λαμπερά γαλάζια και λευκά άστρα ξεχωρίζουν πάνω σε φωτεινά κατακόκκινα νέφη αερίου δημιουργώντας μια σκηνή που θυμίζει πυροτεχνήματα τα οποία σβήνουν σε έναν… καπνισμένο νυχτερινό ουρανό.

Το LH 95 βρίσκεται στο Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου, έναν νάνο γαλαξία που περιφέρεται γύρω από το γαλαξία μας. Η περιοχή φιλοξενεί τόσο νεοσχηματιζόμενα άστρα μικρής μάζας όσο και γιγάντια γαλάζια άστρα μεγάλης μάζας. Όλα μαζί αποτελούν αυτό που οι αστρονόμοι ονομάζουν αστρική ένωση, έναν από τους πολλούς παρόμοιους σχηματισμούς που υπάρχουν στον γειτονικό αυτόν γαλαξία.

Τα μεγαλύτερα γαλάζια άστρα του LH 95 έχουν τουλάχιστον τριπλάσια μάζα από τον Ήλιο και κυριαρχούν στην περιοχή. Η έντονη υπεριώδης ακτινοβολία και οι ισχυροί αστρικοί άνεμοι που εκπέμπουν θερμαίνουν το περιβάλλον αέριο υδρογόνου ενώ παράλληλα διαμορφώνουν και «σμιλεύουν» το νεφέλωμα με την πάροδο του χρόνου.

Πυκνές λωρίδες κοσμικής σκόνης παραμένουν ορατές ως σκοτεινά νημάτια που διασχίζουν το λαμπερό αέριο επειδή αντιστέκονται περισσότερο στη διάβρωση που προκαλεί η ενέργεια των γιγάντιων άστρων.

Τα χρώματα της εικόνας του Hubble δεν αντιστοιχούν ακριβώς σε αυτά που θα έβλεπε το ανθρώπινο μάτι αλλά αναπαριστούν διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός. Το μπλε αντιστοιχεί στα μικρότερα μήκη κύματος του ορατού φωτός ενώ το κόκκινο περιλαμβάνει μεγαλύτερα μήκη κύματος καθώς και μέρος της κοντινής υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Η χαρακτηριστική κατακόκκινη λάμψη του νεφελώματος προέρχεται από την εκπομπή υδρογόνου άλφα η οποία αποτελεί βασικό δείκτη ενεργού σχηματισμού άστρων.

Η ακτινοβολία υδρογόνου άλφα επιτρέπει στους αστρονόμους να εντοπίζουν εξαιρετικά νεαρά άστρα που παραμένουν κρυμμένα μέσα στα νέφη αερίου. Οι παρατηρήσεις του LH 95 αποκάλυψαν πολλά άστρα που εξακολουθούν να συγκεντρώνουν υλικό από τους γύρω δίσκους αερίου και σκόνης.

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Τα άστρα

Συνολικά η περιοχή περιέχει περίπου 2,500 άστρα που έχουν αποκτήσει σχεδόν όλη τη μάζα που χρειάζονται αλλά δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη διαδικασία της πυρηνικής σύντηξης. Τα αντικείμενα αυτά είναι γνωστά ως προ-κύριας ακολουθίας άστρα. Δημιουργήθηκαν όταν νέφη αερίου κατέρρευσαν υπό την επίδραση της βαρύτητας και συνεχίζουν να συρρικνώνονται. Όταν ο πυρήνας τους γίνει αρκετά θερμός και πυκνός, θα αρχίσει η σύντηξη του υδρογόνου και θα μετατραπούν σε κανονικά άστρα.

Μελετώντας αυτά τα νεαρά άστρα οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι ο ρυθμός με τον οποίο συγκεντρώνουν νέα ύλη μειώνεται φυσιολογικά όσο μεγαλώνουν. Παράλληλα, οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι αυτή η διαδικασία ανάπτυξης μπορεί να συνεχιστεί για αρκετά εκατομμύρια χρόνια, περισσότερο από ό,τι πίστευαν ορισμένες παλαιότερες θεωρίες.

Το εύρημα αυτό προσφέρει στους αστρονόμους μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο τα νεαρά άστρα αυξάνουν τη μάζα τους και για την εξέλιξη των δίσκων αερίου και σκόνης που τα περιβάλλουν πριν αυτοί εξαφανιστούν.

Οι παρατηρήσεις του Hubble δείχνουν επίσης ότι το LH 95 δεν δημιούργησε όλα τα άστρα του σε μία μόνο περίοδο έντονης δραστηριότητας. Αντίθετα, στην περιοχή συνυπάρχουν διαφορετικές γενιές άστρων, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο σχηματισμός τους συνεχίστηκε επί εκατομμύρια χρόνια.

Το μεγαλύτερο άστρο που διακρίνεται στην εικόνα, λίγο αριστερά από το κέντρο προς το επάνω μέρος έχει μάζα περίπου 60 έως 70 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Ήλιου. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι φαίνεται να είναι περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια νεότερο από τα περισσότερα γειτονικά του άστρα, τα οποία υπολογίζεται ότι έχουν ηλικία περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων ετών. Τα τόσο μεγάλης μάζας άστρα καταναλώνουν πολύ γρήγορα τα καύσιμά τους και ολοκληρώνουν τη ζωή τους με θεαματικές εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων, γνωστών ως σουπερνόβα.

Επειδή το LH 95 φιλοξενεί έναν τόσο μεγάλο αριθμό άστρων σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης και διαθέτει λιγότερη σκόνη που εμποδίζει την παρατήρηση σε σύγκριση με αντίστοιχες περιοχές του Γαλαξία μας αποτελεί ένα εξαιρετικό φυσικό εργαστήριο για τη μελέτη του σχηματισμού και της εξέλιξης των άστρων από σχετικά μικρή κοσμική απόσταση.

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