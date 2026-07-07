Οι κολοκυθοκεφτέδες που δεν τηγανίζονται!

Κολοκυθοκεφτέδες!!! Νοστιμιές καλοκαιριού!!!!



Μας αρέσουν και τους φτιάχνω συχνά. Αυτό το μείγμα που μοσχοβολάει από τα μυρωδικά, τον δυόσμο, τον βασιλικό και τον άνηθο εκτός από κεφτέδες το κάνω και τάρτα ή το βάζω στα λαζάνια.



Μια μέρα σκέφτηκα να αποφύγω το τηγάνισμα και να τους ψήσω.



Θες που το καλοκαίρι έρχεται, θες που κατέβασα το μαγιό μου από το πατάρι… είπα να δοκιμάσω κάτι σε πιο ελαφρύ.



Κι έτσι με τα πρώτα κολοκυθάκια που έβγαλε το περιβολάκι μου, έκανα το πείραμα.



Έφτιαξα κάτι σαν burger κολοκυθιού και ήταν πολύ νόστιμα, αν και μου βγήκαν κάπως πιο αλμυρά από ό, τι συνήθως.



Μάλλον έφταιγε η φέτα. Ήταν πιο αλμυρή.



Τα έψησα σε αντικολλητικό τηγάνι στο οποίο είχα απλά στάξει ελάχιστο ελαιόλαδο.



Τα παιδιά μου νόμιζαν πως έφτιαχνα «πράσινα pancakes” . Έτσι μου είπαν και έτσι έμοιαζαν πριν ψηθούν και σφίξουν.



Τους συνόδευσα με αυτό που τους ταιριάζει απόλυτα. Όχι, δεν εννοώ το τζατζίκι. Αν και θα το θέλανε, δεν είχα χρόνο για αυτό!



Τους συνόδευσα απλά, με δυο κουταλιές γιαούρτι!

Υλικά



3-4 μεγάλα κολοκυθάκια



1 κρεμμύδι ξερό τριμμένο



100 γρ φέτα



1 αυγό



αλάτι – πιπέρι



1 κ γλ γλυκιά πάπρικα



3-4 κ σ αλεύρι



½ κ γλ baking powder



μπόλικο ψιλοκομμένο βασιλικό και δυόσμο (άνηθο δεν είχα)

Δες πως γίνονται οι Κολοκυθοκεφτέδες χωρίς τηγάνισμα!

1. Σε μια πετσέτα κουζίνας τρίβω στον τρίφτη τα κολοκυθάκια .



2. Κλείνω την πετσέτα δημιουργώντας ένα πουγκί και στρίβοντας την, στραγγίζω πολύ καλά τα κολοκυθάκια



3. Τα τοποθετώ σ’ ένα μπολ και προσθέτω όλα τα υπόλοιπα υλικά.



4. Ανακατεύω και πλάθω το μείγμα σε μικρά μπιφτεκάκια



5. Ζεσταίνω ένα αντικολλητικό τηγάνι με 1 κ σ ελαιόλαδο και προσθέτω 1,5 – 2 κ σούπας από το μείγμα.



Βοηθάω το μείγμα να πάρει ένα στρογγυλό σχήμα με το κουτάλι.



6. Ψήνω τους κολοκυθοκεφτέδες σε μέτρια φωτιά γύρω στα 5 λεπτά, αλλάζοντας τους πλευρά αρκετά συχνά.

Tip: Τα φρέσκα μυρωδικά είναι must για αυτή τη συνταγή. Προτίμησε τα.

Tip: Το μείγμα πρέπει να είναι υγρό αλλά όχι νερουλό.



Σε περίπτωση που είναι αρκετά νερουλό, πρόσθεσε περισσότερο αλεύρι.

πηγή: mamatsita.com

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