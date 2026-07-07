Κρήτη: Νέα ζωή για 15 νοικοκυριά μέσω του προγράμματος στέγασης και εργασίας

Σημαντικά βήματα για τη στήριξη αστέγων και ευάλωτων συμπολιτών στην Κρήτη καταγράφει το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους ΙΙΙ», που υλοποιεί η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης. Μέσα από δράσεις που συνδυάζουν την εξασφάλιση κατοικίας, την εργασιακή επανένταξη και την κοινωνική υποστήριξη, το πρόγραμμα έχει ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα, προσφέροντας σε δεκάδες ανθρώπους τη δυνατότητα να αποκτήσουν ξανά σταθερές συνθήκες διαβίωσης και προοπτική αυτονομίας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης, υλοποιεί το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους ΙΙΙ», συνεχίζοντας με συνέπεια την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος, καταγράφοντας σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων αστέγων συμπολιτών μας.

Έως της παρούσης έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία ο πυλώνας της στέγασης και συγκεκριμένα, των 15 νοικοκυριών, που αντιστοιχούν σε συνολικά 22 ωφελούμενους, εξασφαλίζοντας ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.

Ταυτόχρονα, έχει επιτευχθεί η εργασιακή επανένταξη μέρους των ωφελουμένων, οι οποίοι, με την υποστήριξη της διεπιστημονικής ομάδας του προγράμματος, της εξατομικευμένης συμβουλευτικής και της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, έχουν ήδη ενταχθεί στην απασχόληση. Η εργασιακή αποκατάσταση αποτελεί το δεύτερο βασικό πυλώνα του προγράμματος, καθώς ενισχύει την οικονομική τους αυτονομία και συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της κατοικίας τους και στη μακροπρόθεσμη κοινωνική τους ένταξη.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην παροχή στέγης, αλλά εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων, το οποίο περιλαμβάνει κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, διασύνδεση με υπηρεσίες και φορείς, καθώς και δράσεις προώθησης στην απασχόληση, με στόχο τη βιώσιμη αυτονόμηση των ωφελουμένων.

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης, με τη συστημική εργασία του εξειδικευμένου προσωπικού της και τη συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και τους συναρμόδιους φορείς, συνεχίζει την υλοποίηση των δράσεων, με γνώμονα την αποτελεσματική υποστήριξη των πρώην αστέγων και την επίτευξη του συνόλου των στόχων του προγράμματος.

Τα σημερινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η συνδυασμένη παρέμβαση στους τομείς της στέγασης και της απασχόλησης, μπορεί να προσφέρει ουσιώδεις λύσεις σε άτομα και οικογένειες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με συνθήκες αστεγίας ή στεγαστικής επισφάλειας, δημιουργώντας σταθερές προοπτικές για μια αξιοπρεπή και αυτόνομη ζωή.

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας και της αξιοπρέπειας όλων των πολιτών και θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

(φωτογραφία αρχείου)

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