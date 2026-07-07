Στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (βίντεο)

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Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ επισκέπτεται τη Μύκονο, ένα νησί που της αρέσει πάρα πολύ.

Σύμφωνα με στιγμιότυπα που δημοσίευσε το Mykonoslivetv, η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής έφτασε με φουσκωτό στo Nammos όπου την υποδέχτηκε ο ομόλογός της, πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο, Μπιλ Γουάιτ.

Η κ. Γκίλφοϊλ έφτασε έχοντας στο πλευρό της μέλη από την προσωπική της ασφάλεια. Με την αποβίβασή της, τής προσφέρθηκε ένα ποτήρι σαμπάνια ως καλωσόρισμα.

Μάλιστα, αρκετοί λουόμενοι και μέλη του προσωπικού θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί της, με την πρέσβη των ΗΠΑ να αποδέχεται.