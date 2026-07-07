Χειροπέδες σε τέσσερις οδηγούς ταξί για υπερχρέωση επιβατών

Τέσσερις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας στο λιμάνι του Λαυρίου από την αστυνομία για υπερχρέωση των επιβατών τους.







Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις από τους κατηγορούμενους οδηγούς ταξί χρέωσαν επιβάτες που πραγματοποίησαν το δρομολόγιο «Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης» μετ' επιστροφής με 200 ευρώ, αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ.







Σε ξεχωριστή περίπτωση, ένας ακόμη οδηγός φέρεται να εισέπραξε 12 ευρώ για τη διαδρομή «Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου», μήκους μόλις 1,5 χιλιομέτρου, ενώ το προβλεπόμενο κόμιστρο ανερχόταν σε 4 ευρώ.

Σε βάρος των τεσσάρων οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ παράλληλα τους βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.







Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), ενώ πρόκειται για οδηγούς ταξί ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.

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