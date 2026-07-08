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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τραγωδία στην θάλασσα - Έκανε το τελευταίο του μπάνιο...

κύματα - θάλασσα
clock 08:50 | 08/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων ένας 75χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Γερμανίας, το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε από τη θάλασσα, ενώ άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

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