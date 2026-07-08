Συλλυπητήρια Γιάννη Κουράκη για τον θάνατο του Γιάννη Περράκη

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Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Σούδας Γιάννη Περράκη, εκφάζει ο πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης, Γιάννης Κουράκης.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε το φιλο Γιάννη Περράκη, πρώην Δήμαρχο Σούδας και εξαίρετο εκπαιδευτικό.

Υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αίσθημα ευθύνης την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση, κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Η προσφορά του στον τόπο και στην ΤΑ αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους αγαπημένους του.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

Γιάννης Κουράκης

Πρόεδρος ΕΝΔΗΚ

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