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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα – Καραμπόλα στον ΒΟΑΚ και τραυματισμός δικυκλιστή

ΕΚΑΒ αστυνομία
clock 15:45 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη κινητοποίηση βρέθηκε το ΕΚΑΒ και η τροχαία μετά από δύο απανωτά περιστατικά που σημειώθηκαν σε ΒΟΑΚ και Λεωφόρο Καζαντζίδη στο Ηράκλειο.

Το πρώτο περιστατικό αφορά καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στον δρόμο Βαμβακοόπουλο προς Κίσσαμο. Από το συμβάν υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές.

Ακόμα, ένας αναβάτης μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, μετά από σύγκρουση της μηχανής του με αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Καζαντζίδη. Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και 2 οχήματα της Πυροσβεστικής.

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Εκαβ Τροχαία Βοακ
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