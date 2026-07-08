Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

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Tην παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε η μέχρι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου ενημερώνοντας τηλεφωνικά τον Σωκράτη Φάμελλο.

Έστειλε επίσης και την σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κίνηση αυτή εντείνει την εσωκομματική κρίση στην Κουμουνδούρου, εν μέσω διεργασιών στην Κεντροαριστερά και της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα.

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