Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Tην παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε η μέχρι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου ενημερώνοντας τηλεφωνικά τον Σωκράτη Φάμελλο.
Έστειλε επίσης και την σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Η κίνηση αυτή εντείνει την εσωκομματική κρίση στην Κουμουνδούρου, εν μέσω διεργασιών στην Κεντροαριστερά και της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα.
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