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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Κατερίνα Νοτοπούλου
clock 18:22 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Tην παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε η μέχρι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου ενημερώνοντας τηλεφωνικά τον Σωκράτη Φάμελλο.

Έστειλε επίσης και την σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κίνηση αυτή εντείνει την εσωκομματική κρίση στην Κουμουνδούρου, εν μέσω διεργασιών στην Κεντροαριστερά και της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα.

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