Απόδραση Τέχνης στην Κρήτη: Έκθεση Φωτογραφίας "3 Δρόμοι" MUSEO TZORTZI

Η εμβληματική έκθεση «3 Δρόμοι: Constantine Manos, Nikos Economopoulos, Enri Canaj», που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κρήτη, εγκαινιάζεται το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 8μμ. στο MUSEO TZORTZI στον Άγιο Νικόλαο (πρώην Δημοτική Πινακοθήκη, πεζόδρομος 28ης Οκτωβρίου, 10), από την Πρέσβειρα της Αλβανίας στην Ελλάδα, Α.Ε. Κυρία Luela Hajdaraga.

Συνδιοργανώνεται από το MOMUS-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Μπενάκη, την GREEN PROJECT (www.green-project.org), την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Αλβανίας στην Ελλάδα, από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Είναι μια πρωτότυπη πρόταση όσο κι ένας φόρος τιμής.

Με όχημα τη φωτογραφία δρόμου, κυρίαρχη καλλιτεχνική τάση του φωτογραφικού μέσου στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, γεφυρώνει τρεις γενιές δημιουργών, δύο Ελλήνων και ενός Αλβανού, με κοινό σημείο αναφοράς τη σχέση τους με την Ελλάδα και ειδικά την Κρήτη, και τη συμμετοχή τους ως μέλη στο φημισμένο πρακτορείο Magnum Photos, που έγραψε από την ίδρυσή του το 1947 μέχρι σήμερα, σε ικανό βαθμό, την ιστορία του σύγχρονου κόσμου σε εικόνες.

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