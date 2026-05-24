Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του είναι «έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα», μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το BBC, το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε τις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου, όπως διατυπώθηκαν σε μια ανάρτησή του στο Telegram.

«Πριν από τον μαρτυρικό θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ… είχαμε δηλώσει -και το επαναλαμβάνουμε τώρα- ότι είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα», έγραφε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο πρόεδρος προσθέτει ότι το Ιράν «δεν επιθυμεί περιφερειακή αστάθεια» και ότι είναι «το ισραηλινό καθεστώς… που επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή».

Όμως, ο Ιρανός πρόεδρος επισήμανε πως «η διαπραγματευτική ομάδα μας δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας μας».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, άφησε να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να κάνει μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

«Πιστεύω πως τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλή είδηση» δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Από την άλλη, όμως, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ιρανική πηγή, προειδοποιεί ότι «εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα για την επίτευξη τελικού μνημονίου συμφωνίας».

Η ίδια πηγή, επισημαίνει ότι οι διαφωνίες παραμένουν σε μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε κρίσιμο στάδιο και η τελική συμφωνία δεν είναι ακόμη εξασφαλισμένη».

Διαβάστε επίσης:

Πακιστάν: Βομβιστική επίθεση σε τρένο - Τουλάχιστον 24 νεκροί

Ουκρανία: "Βροχή" πυραύλων στο Κίεβο - Ισοπεδώθηκε σχολείο – Τρόμος για νέα μαζική επίθεση