Τουρκία: Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κόμματος CHP με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης (CHP) στην Toυρκία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν την Κυριακή στο κτίριο, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών εναντίον υποστηρικτών και στελεχών του κόμματος που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την είσοδο των γραφείων του ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Η έδρα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) εκκενώθηκε έπειτα από αστυνομική επέμβαση, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε, βγαίνοντας από το κτήριο, ότι κατευθύνεται προς το Κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας τις εξελίξεις ως πολιτικά υποκινούμενες.





Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που καθαίρεσε από την ηγεσία τον Οζέ. Βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν πυκνά σύννεφα δακρυγόνων να καλύπτουν την αυλή και τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, ενώ δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν βίαια από την αστυνομία. Ανταποκριτές που βρίσκονταν μέσα στα γραφεία ανέφεραν σημαντικές ζημιές, με σπασμένες πόρτες και κατεστραμμένα έπιπλα.

Η ένταση είχε ξεκινήσει από την Πέμπτη, όταν εφετείο ακύρωσε την εκλογή του Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του CHP, κρίνοντας άκυρη την εσωκομματική διαδικασία του Νοεμβρίου 2023. Το δικαστήριο αποφάσισε την επαναφορά του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος ηγήθηκε του κόμματος επί 13 χρόνια χωρίς να κερδίσει εθνικές εκλογές.

«Βρισκόμαστε στην πατρίδα μας, στα κεντρικά γραφεία του CHP… Βρισκόμαστε στο γραφείο που μας εμπιστεύτηκε ο Ατατούρκ. Δεχόμαστε επίθεση. Το έγκλημά μας είναι ότι 47 χρόνια μετά καταφέραμε να φέρουμε το κόμμα στην πρώτη θέση, το έγκλημά μας είναι ότι νικήσαμε το AKP, το έγκλημά μας είναι ότι μπήκαμε σε έναν εσωτερικό αγώνα στο CHP και, μετά την ήττα στις τελευταίες εκλογές, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με όσους ζητούσαν "αλλαγή" ενάντια σε όσους αντιστέκονταν στην αλλαγή της, για να φέρουμε το κόμμα στην πρώτη θέση. Υπάρχει μια συμμαχία εκείνων που δεν μπορούν να χωνέψουν την επιτυχία μας», είπε ο Οζέλ από τα γραφεία του κόμματος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.





Η δικαστική απόφαση προκάλεσε πολιτικό σεισμό, καθώς ο Οζέλ θεωρείται ο άνθρωπος που κατάφερε να πλήξει σοβαρά το κυβερνών κόμμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές του 2024, όπου το CHP επικράτησε σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει πολιτική παρέμβαση και προσπάθεια αποδυνάμωσης του κόμματος ενόψει πιθανών πρόωρων εκλογών. Παράλληλα, ο δημοφιλής δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου , που θεωρείται ο βασικός αντίπαλος του Ερντογάν, παραμένει φυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025 και δικάζεται για υποθέσεις διαφθοράς.





Ο Κιλιτσντάρογλου κάλεσε τα κομματικά στελέχη και τους δημόσιους λειτουργούς να συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση, ζητώντας παράλληλα αποφυγή ενεργειών που αντιβαίνουν στην κομματική πειθαρχία, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Παρακαλώ όλες τις οργανώσεις του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και τους δικαστικούς λειτουργούς, το προσωπικό ασφαλείας και όλους τους δημόσιους λειτουργούς που ενεργούν σύμφωνα με την απόφαση του 36ου Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου 'Αγκυρας, να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της δικαστικής απόφασης. Επίσης, παρακαλώ να μην υπάρξει καμία ενέργεια ή συμπεριφορά που αντίκειται στην οργανωτική κουλτούρα και την πειθαρχία. Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για όσους ενεργήσουν αντίθετα στις εντολές», δήλωσε ο τέως πρόεδρος του CHP.

