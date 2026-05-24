Η Μικτή Κ16 ΕΠΣΗ κατέκτησε το 39ο Κύπελλο "Μάχη της Κρήτης"!

Στον τελικό που έγινε σήμερα στο στάδιο Νεάπολης "Περικλής Μελιδονιώτης" επικράτησε με 5-0 της διοργανώτριας ΕΠΣ Λασιθίου.

Σκόρερς για το Ηράκλειο ήταν οι Ξυδάκης Β., Παπαφραγκάκης, Μαραγκάκης Μ., Ξυδάκης Ν. και Τσιμπινός. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Ηρακλείου που ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά για τις Μικτές Ομάδες της ΕΠΣΗ.

Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης τα Χανιά επικράτησαν με 4-3 του Ρεθύμνου