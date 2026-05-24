Η Μικτή Κ16 ΕΠΣΗ κατέκτησε το 39ο Κύπελλο “Μάχη της Κρήτης”!
clock 20:38 | 24/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Στον τελικό που έγινε σήμερα στο στάδιο Νεάπολης "Περικλής Μελιδονιώτης" επικράτησε με 5-0 της διοργανώτριας ΕΠΣ Λασιθίου.
Σκόρερς για το Ηράκλειο ήταν οι Ξυδάκης Β., Παπαφραγκάκης, Μαραγκάκης Μ., Ξυδάκης Ν. και Τσιμπινός. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Ηρακλείου που ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά για τις Μικτές Ομάδες της ΕΠΣΗ.
Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης τα Χανιά επικράτησαν με 4-3 του Ρεθύμνου

Αναλυτικά η προϊστορία:

1985: Μινωική-Νίκη Σητείας 3-0 (Ηράκλειο)

1986: ΟΦΗ-ΕΓΟΗ 3-0 (Ρέθυμνο)

1987: Ιωνία-ΠΑΝΟ Μαλίων 2-1 (Λασίθι)

1988: Χανιά-Ηράκλειο 1-0 (Χανιά)

1989: Ηράκλειο-Λασίθι 3-1 (Ηράκλειο)

1990: Ηράκλειο-Χανιά 5-4 πέν., 1-1 κ.α. (Ρέθυμνο)

1991: Ηράκλειο-Χανιά 2-0 (Λασίθι)

1992: Χανιά-Λασίθι  3-0 (Χανιά)

1993: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 5-0 (Ηράκλειο)

1994: Ηράκλειο-Λασίθι 4-0 (Ρέθυμνο)

1995: Λασίθι-Ρέθυμνο 4-3 πέν., 2-2 κ.α. (Λασίθι)

1996: Χανιά-Ηράκλειο 2-1 (Χανιά)

1997: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 6-0 (Ηράκλειο)

1998: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 4-0 (Ρέθυμνο)

1999: Ηράκλειο-Χανιά 4-3 πέν., 1-1 (Λασίθι)

2000: Χανιά-Ηράκλειο 1-0 (Χανιά)

2001: Ηράκλειο-Χανιά 5-0 (Ηράκλειο)

2002: Χανιά-Ρέθυμνο  3-0 (Ρέθυμνο)

2003: Χανιά-Ηράκλειο 3-1 πέν., 0-0 κ.α. (Λασίθι)

2004: Ηράκλειο-Χανιά 6-1 (Χανιά)

2005: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 2-0 (Ηράκλειο)

2006: Χανιά-Ρέθυμνο  4-2 πέν., 1-1 κ.α. (Ρέθυμνο)

2007: Λασίθι-Ηράκλειο 2-4 (Λασίθι)

2008: Χανιά-Ηράκλειο 0-4 (Χανιά)

2009: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 1-0 (Ηράκλειο)

2010: Ηράκλειο-Χανιά 3-0 (Ρέθυμνο)

2011: Ηράκλειο-Χανιά 4-0 (Λασίθι)

2012: Ηράκλειο-Λασίθι 3-0 (Χανιά)

2013: Ηράκλειο-Χανιά 4-0 (Ηράκλειο)

2014: Χανιά-Λασίθι 2-0 (Ρέθυμνο)

2015: Λασίθι-Χανιά 3-1 (Λασίθι)

2016: Χανιά-Ρέθυμνο 5-0 (Χανιά)

2017: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 3-1 (Ηράκλειο)

2018: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 2-1 (Ρέθυμνο)

2019: Ρέθυμνο-Λασίθι 3-1 (Λασίθι)

2020, 2021, 2022 δεν έγιναν λόγω covid-19

2023: Χανιά-Ρέθυμνο 2-0 (Χανιά)

2024: Ηράκλειο-Χανιά 0-1 (Ηράκλειο)

2025: Ρέθυμνο-Ηράκλειο 4-1 πέν. (Ρέθυμνο)

2026: Ηράκλειο-Λασίθι 5-0 (Λασίθι)

