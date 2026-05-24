Η Μικτή Κ16 ΕΠΣΗ κατέκτησε το 39ο Κύπελλο “Μάχη της Κρήτης”!

Αναλυτικά η προϊστορία:
1985: Μινωική-Νίκη Σητείας 3-0 (Ηράκλειο)
1986: ΟΦΗ-ΕΓΟΗ 3-0 (Ρέθυμνο)
1987: Ιωνία-ΠΑΝΟ Μαλίων 2-1 (Λασίθι)
1988: Χανιά-Ηράκλειο 1-0 (Χανιά)
1989: Ηράκλειο-Λασίθι 3-1 (Ηράκλειο)
1990: Ηράκλειο-Χανιά 5-4 πέν., 1-1 κ.α. (Ρέθυμνο)
1991: Ηράκλειο-Χανιά 2-0 (Λασίθι)
1992: Χανιά-Λασίθι 3-0 (Χανιά)
1993: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 5-0 (Ηράκλειο)
1994: Ηράκλειο-Λασίθι 4-0 (Ρέθυμνο)
1995: Λασίθι-Ρέθυμνο 4-3 πέν., 2-2 κ.α. (Λασίθι)
1996: Χανιά-Ηράκλειο 2-1 (Χανιά)
1997: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 6-0 (Ηράκλειο)
1998: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 4-0 (Ρέθυμνο)
1999: Ηράκλειο-Χανιά 4-3 πέν., 1-1 (Λασίθι)
2000: Χανιά-Ηράκλειο 1-0 (Χανιά)
2001: Ηράκλειο-Χανιά 5-0 (Ηράκλειο)
2002: Χανιά-Ρέθυμνο 3-0 (Ρέθυμνο)
2003: Χανιά-Ηράκλειο 3-1 πέν., 0-0 κ.α. (Λασίθι)
2004: Ηράκλειο-Χανιά 6-1 (Χανιά)
2005: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 2-0 (Ηράκλειο)
2006: Χανιά-Ρέθυμνο 4-2 πέν., 1-1 κ.α. (Ρέθυμνο)
2007: Λασίθι-Ηράκλειο 2-4 (Λασίθι)
2008: Χανιά-Ηράκλειο 0-4 (Χανιά)
2009: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 1-0 (Ηράκλειο)
2010: Ηράκλειο-Χανιά 3-0 (Ρέθυμνο)
2011: Ηράκλειο-Χανιά 4-0 (Λασίθι)
2012: Ηράκλειο-Λασίθι 3-0 (Χανιά)
2013: Ηράκλειο-Χανιά 4-0 (Ηράκλειο)
2014: Χανιά-Λασίθι 2-0 (Ρέθυμνο)
2015: Λασίθι-Χανιά 3-1 (Λασίθι)
2016: Χανιά-Ρέθυμνο 5-0 (Χανιά)
2017: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 3-1 (Ηράκλειο)
2018: Ηράκλειο-Ρέθυμνο 2-1 (Ρέθυμνο)
2019: Ρέθυμνο-Λασίθι 3-1 (Λασίθι)
2020, 2021, 2022 δεν έγιναν λόγω covid-19
2023: Χανιά-Ρέθυμνο 2-0 (Χανιά)
2024: Ηράκλειο-Χανιά 0-1 (Ηράκλειο)
2025: Ρέθυμνο-Ηράκλειο 4-1 πέν. (Ρέθυμνο)
2026: Ηράκλειο-Λασίθι 5-0 (Λασίθι)