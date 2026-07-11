Κρήτη: Ο χάρτης της εγκληματικότητας τον Ιούνιο – 747 συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ

Συνολικά 747 άτομα συνελήφθησαν τον Ιούνιο στην Κρήτη, στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του οργανωμένου και κοινού εγκλήματος, αλλά και την πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Οι συλλήψεις αφορούν σε διάφορα αδικήματα με τα περισσότερα να καταγράφονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς συνελήφθησαν 113 άτομα. Ακολουθούν οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με 92 συλλήψεις, οι παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών με 64 άτομα, οι παραβάσεις του νόμου περί όπλων με 57 συλλήψεις, ενώ 62 άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, καταγράφηκαν συλλήψεις για κλοπές–διαρρήξεις, απάτες, πλαστογραφίες, ληστείες και άλλα ποινικά αδικήματα.

Σημαντικός ήταν και ο απολογισμός των εξιχνιάσεων, καθώς μέσα στον Ιούνιο οι αστυνομικές υπηρεσίες της Κρήτης εξιχνίασαν συνολικά 493 υποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 2 υποθέσεις ληστείας, 2 ανθρωποκτονίες, 4 υποθέσεις βιασμού, 20 απάτες–πλαστογραφίες, 30 κλοπές–διαρρήξεις, 9 κλοπές οχημάτων, καθώς και 84 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, οι Αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στο Ρέθυμνο, ενώ σημαντικές ήταν και οι έρευνες για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις κατασχέσεις. Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου κατασχέθηκαν περισσότερα από 4,7 κιλά κάνναβης, 141 δενδρύλλια κάνναβης, ποσότητα κοκαΐνης, ναρκωτικά χάπια και άλλες ουσίες. Παράλληλα, εντοπίστηκε σημαντικός οπλισμός, μεταξύ των οποίων 8 πιστόλια, 3 περίστροφα, 67 κυνηγετικά όπλα, ένα Καλάσνικοφ, πολεμικά όπλα, καθώς και περισσότερα από 2.200 φυσίγγια.

Στις κατασχέσεις περιλαμβάνονται ακόμη πλαστά χαρτονομίσματα και έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, οχήματα, χρηματικά ποσά άνω των 17.000 ευρώ, αλλά και μεγάλο αριθμό ειδών παρεμπορίου.

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