ΣΑΒ.11 Ιου 2026 13:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, με οριακή απαρτία

ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΛΑΚΗΣ
clock 13:38 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με την οριακή απαραίτητη απαρτία -σύμφωνα με τους διοργανωτές- ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης, την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

ΣΥΡΙΖΑ

Παππάς: «Δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο»

Για «καταστατική υποχρέωση» σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

ΣΥΡΙΖΑ

Όπως σημείωσε, «η πολιτική απόφαση που λάβαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις» και υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο».

Διαβάστε επίσης 

ΣΥΡΙΖΑ: Μικρή η προσέλευση για την Κεντρική Επιτροπή -Παρόντες Πολάκης και Παππάς

ΣΥΡΙΖΑ: Αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση Φάμελλου – Αντιδράσεις από στελέχη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Συριζα Συνεδρίαση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis