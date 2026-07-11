ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, με οριακή απαρτία

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Με την οριακή απαραίτητη απαρτία -σύμφωνα με τους διοργανωτές- ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης, την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

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Παππάς: «Δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο»

Για «καταστατική υποχρέωση» σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

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Όπως σημείωσε, «η πολιτική απόφαση που λάβαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις» και υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο».

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