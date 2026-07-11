ΣΥΡΙΖΑ: Μικρή η προσέλευση για την Κεντρική Επιτροπή -Παρόντες Πολάκης και Παππάς

Στον αέρα βρίσκεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το κόμμα δεν κατάφερε να συμφωνήσει για το ποιος έχει την αρμοδιότητα να συγκαλέσει τα όργανα και έτσι επικράτησε σύγχυση ως τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Έτσι, σήμερα Σάββατο (11.7.26) λίγοι είναι αυτοί που πήραν τον δρόμο για την πλατεία Καραϊσκάκη και το ξενοδοχείο Wyndham Grand Hotel, όπου θα διεξάγονταν υπό κανονικές συνθήκες η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

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Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ως προεδρεύων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να καταθέσει μια πρωτοβουλία συμβιβασμού ώστε η ΚΕ να διεξαχθεί την επόμενη βδομάδα.

Το παρών έχουν δώσει – μέχρι στιγμής – οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς, ενώ στο σημείο βρίσκεται ο Φώτης Κουβέλης, ο Στέλιος Παππάς και η Έλενα Ακρίτα.

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Μάλιστα, η Έλενα Ακρίτα δήλωσε πως συντάσσεται με τη Ρένα Δούρου.

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Ρένα Δούρου: Το καταστατικό μας δεν επιτρέπει αδιέξοδα

Η Ρένα Δούρου μίλησε στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους λέγοντας πως: «Ρωτάτε και ευλόγως τι θα γίνει σήμερα και σας απαντώ ότι χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι βέβαια γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών, που τους ζητώ συγγνώμη, και ψηφοφόρων. Μα πάνω απ’ όλα θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κυρίου Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ».

Πώς φτάσαμε στο φιάσκο της Κεντρικής Επιτροπής

Η σύγκρουση ξέσπασε μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν για το ποιος έχει την αρμοδιότητα να συγκαλέσει τα κομματικά όργανα.

Η πλευρά των Παύλου Πολάκη και Νίκου Παππά υποστηρίζει ότι το αίτημα που υπέγραψαν 73 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ενεργοποιεί τη σχετική πρόβλεψη του καταστατικού και καθιστά υποχρεωτική τη σύγκληση του οργάνου.

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Από την άλλη, η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά αμφισβητεί τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό έχει προτείνει η Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει στις 18 Ιουλίου μέσω της Πολιτικής Γραμματείας.

Το βασικό διακύβευμα δεν είναι μόνο η ημερομηνία της συνεδρίασης, αλλά η ίδια η νομιμοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν. Ακόμη και σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, παραμένει το ενδεχόμενο η διαδικασία να αμφισβητηθεί από την άλλη πλευρά.

Στο εσωτερικό του κόμματος συνεχίζεται η μάχη για την επόμενη ημέρα, με επίκεντρο την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται άμεσα και με τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημά του.

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