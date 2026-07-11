Μουντιάλ 2026: Απόψε Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία για την πρόκριση στους “4”

Μετά την μεγάλη πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκου και της Ισπανίας κόντρα στο Βέλγιο, το Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης.

Στο πρώτο χρονικά ματς στο Μαϊάμι, η Νορβηγία θα αναμετρηθεί με την Αγγλία τα μεσάνυχτα της Κυριακής (12/7, 00:00). Την αναμέτρηση θα μεταδώσει η ΕΡΤ1.

Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, η Αργεντινή θα κοντραριστεί με την Ελβετία, ένα ματς που θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Κάνσας και θα μεταδοθεί επίσης από την ΕΡΤ 1.

Φάση των «16»



(1) Χιούστον: Καναδάς-Μαρόκο 0-3



(2) Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία 0-1



(3) Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία 1-2



(4) Μέξικο Σίτι: Μεξικό - Αγγλία 2-3



(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Πορτογαλία - Ισπανία 0-1



(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: ΗΠΑ - Βέλγιο 1-4



(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2



(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Κολομβία 0-0 (4-3 πεν.)

Προημιτελικά



(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Γαλλία - Μαρόκο 2-0



(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία - Βέλγιο 2-1



(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νορβηγία - Αγγλία



(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Αργεντινή - Ελβετία

Ημιτελικοί



14/07 22:00 Λος Άντζελες: Γαλλία - Ισπανία



15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)