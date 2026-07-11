Ηράκλειο: "Πράσινο φως" από το ΚΑΣ για την ανάπλαση των Νεωρίων

Σημαντικό βήμα για την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Ηρακλείου αποτελεί η έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της μελέτης ανάπλασης του συνόλου των Νεωρίων. Με τη χρηματοδότηση του έργου να είναι εξασφαλισμένη, η παρέμβαση περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μεγάλη αλλαγή στην περιοχή εντός των Ενετικών Τειχών.

Η ανάπλαση των Νεωρίων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που περιλαμβάνει την αναμόρφωση της πλατείας 18 Άγγλων, τη στερέωση του παράκτιου Τείχους στο Μπεντενάκι, έργο που έχει ήδη συμβασιοποιηθεί, αλλά και την ανάπλαση του κόλπου του Δερματά με τη δημιουργία δύο αστικών παραλιών, για την οποία έχει κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Κρήτης.

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Οι παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου και στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της πόλης.