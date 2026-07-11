ΒΟΑΚ: Οι εργασίες φέρνουν αλλαγές στην κυκλοφορία – Οι περιοχές που επηρεάζονται

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από την Κυριακή 12 Ιουλίου σε τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στα Χανιά, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο οδικό δίκτυο.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως τις 12 Οκτωβρίου στο τμήμα Μουρνιές – Βαμβακόπουλο, από τον κόμβο Μουρνιών έως τον κόμβο Βαμβακόπουλου, με στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας. Στο ύψος του κόμβου Βαμβακόπουλου θα υπάρξουν περιορισμοί στη χρήση συγκεκριμένων κλάδων εισόδου και εξόδου, με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και στο τμήμα Κίσσαμος – Κολυμπάρι, από τις 12 έως τις 18 Ιουλίου, όπου η κυκλοφορία θα διεξάγεται εκ περιτροπής με τη χρήση φωτεινού σηματοδότη, λόγω των εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή.

Για τις ανάγκες μετακίνησης της εργοταξιακής σήμανσης και των μηχανημάτων θα υπάρξουν και ολιγόλεπτες διακοπές κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ την Κυριακή 12 Ιουλίου, σε συγκεκριμένα σημεία του δρόμου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν λάβει μέτρα για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Και δεύτερη διάσωση μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες

Ηράκλειο: Λαγοκέφαλος ξεβράστηκε στην παραλία (εικόνες)

Κρήτη: Η "γουρούνα" καρφώθηκε σε ελιά - Δύο τραυματίες