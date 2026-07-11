Η Στεφανία Γουλιώτη σκαρφάλωσε στον Όλυμπο

Η Στεφανιά Γουλιώτη σκαρφάλωσε στον Όλυμπο και θέλησε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.Παρά τον πόνο και την καταπόνηση του σώματός της, δήλωσε χαρούμενη με το κατόρθωμά της.







«Η ανάβαση στον Όλυμπο είναι εμπειρία ζωής. Όλυμπος το βουνό που λάμπει! Ναι τον ανέβηκα! Δεν ήταν απλό! Νόμιζα δεν θα τα καταφέρω! Κατάλαβα γιατί εδώ είναι ο θρόνος του Δία. Άμα θες όμως κορυφές … θα πονέσεις. Για να τον ανέβεις πονάς. Έξι ώρες ανάβαση. Μόνο ανηφόρα. Με τον σάκο. Άγρια και επικίνδυνη, μαγική και σιωπηλή, έντονη αλλά και σα χάδι. Η ανάβαση αυτή είναι τα πάντα ταυτόχρονα. Λίγη ξεκούραση στο καταφύγιο Αποστολίδη, το ψηλότερο καταφύγιο των Βαλκανίων και φύγαμε για κορυφές. Κορυφή Στεφάνι σήμερα και Μύτικας την επομένη. 2.700μ υψόμετρο», έγραψε χαρακτηριστικά.

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