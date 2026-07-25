Κρήτη: Άστατος σήμερα ο καιρός με συννεφιά και τοπικές βροχές

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Άστατος προβλέπεται ο καιρός στην Κρήτη.

Η ΕΜΥ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 στο νησί. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε βίντεο με την εξέλιξη του καιρού από το meteo.gr

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