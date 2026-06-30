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ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για το μακελειό με έξι νεκρούς

γερμανία, μακελειό
clock 20:51 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που οι αρχές της Γερμανίας συλλαμβάνουν τον βασικό ύποπτο για την πολύνεκρη επίθεση σε δομή φιλοξενίας μητέρας-παιδιού στο Στάντε.



Στο οπτικό υλικό διακρίνονται αστυνομικοί να ακινητοποιούν και να περνούν χειροπέδες στον φερόμενο ως δράστη, λίγο μετά την αιματηρή επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Έξι οι νεκροί

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των γερμανικών αρχών, ο απολογισμός ανήλθε σε έξι νεκρούς.

Πέντε άνθρωποι, τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας, έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ ένα ακόμη ενήλικο θύμα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Όλα τα θύματα ήταν ενήλικες.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του βασικού υπόπτου, ενώ δύο ακόμη άτομα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με την αστυνομία να έχει αποκλείσει, προς το παρόν, ενδεχόμενη σύνδεση με τη λεγόμενη εγκληματικότητα οικογενειακών φατριών.

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