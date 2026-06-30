Αίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη

Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια με ψήφους 173 υπέρ και 36 κατά, ενώ 27 βουλευτές ψήφισαν «παρών».

Οι τρείς δικογραφίες αφορούν την παρουσία της κας Κων/πουλου ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων, στη δίκη για τα Τέμπη, ενώ η ίδια η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη».

Αναφορικά με τις δικογραφίες, η πρώτη αφορούσε την Αναφορά που υπέβαλε δικαστική γραμματέας της Λάρισας, αξιόποινες πράξεις περί προσωπικών δεδομένων, για παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, διακοπής και σοβαρής διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρεται ότι τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου της Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Η δεύτερη δικογραφία σχηματίσθηκε μετά από έκθεση αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Τέλος η τρίτη δικογραφία σχηματίσθηκε πάλι από έκθεση τριών αστυνομικών, αναφορικά με επεισόδιο που έλαβε χώρα στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 1η Απριλίου 2026, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών και αφορά στην αξιόποινη πράξη της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, κατά συρροή.

Κωνσταντοπούλου: «Γελοίες ψευδο-δικογραφίες»

Μιλώντας για τις υποθέσεις, η κ. Κωνσταντοπούλου σύμφωνα με την ΕΡΤ, έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη» και για «γελοίες ψευδο-δικογραφίες», ενώ κατήγγειλε πως η αστυνομικός που τη μήνυσε ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.

Καταφέρθηκε μάλιστα και εναντίον του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη τον οποίο κατηγόρησε πως δεν ενέκρινε το αίτημά της για μετάθεση της σημερινής συζήτησης.

«Είναι πρωτοφανές να καλείται βουλευτής και μάλιστα πολιτική αρχηγός σε συνεδρίαση που την αφορά σε ημέρα γνωστού και δημοσίου κωλύματος της», αναφέρει η Ζ. Κωνσταντοπούλου σε σχετική επιστολή της στον Ν. Κακλαμάνη, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος της Βουλής «δεν είναι όργανο της παράταξής του, αλλά θεσμικός εγγυητής της των αρχών της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».

«Καλό είναι να εξετάσετε εάν τα καθήκοντά σας ως δικηγόρου σας επιτρέπουν να ασκείτε απρόσκοπτα τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ή όχι», απάντησε με δική του επιστολή του προς τη πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο πρόεδρος της Βουλής.

Ο Ν. Κακλαμάνης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του αργά το βράδυ της Κυριακής, ζητώντας του να μετατεθεί η συζήτηση, παρόλο όπως είπε είχε ενημερωθεί ήδη από την περασμένη Πέμπτη.

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