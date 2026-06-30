Ισπανία: 22χρονη οδηγός φορτηγού σύμβολο στη νέα γενιά εργαζομένων!

Ένα πρόβλημα με το κομμάτι των μεταφορών, αλλά και των logistics, είναι πως δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος στα εγχειρίδια του επαγγελματικού προσανατολισμού της νέας γενιάς. Δεν ισχύει, ωστόσο, για όλους.

Η 22χρονη Άντρεα από την Ισπανία, φερ' ειπείν, δουλεύει οκτάωρο ως οδηγός φορτηγού-ψυγείο και παίρνει 2.000 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, μιλώντας στο podcast «Rutas de Éxito» (Διαδρομές Επιτυχίας), δήλωσε ευχαριστημένη. Είπε, συγκεκριμένα, πως «εργάζομαι οκτώ ώρες την ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, διανύω περίπου 300 χιλιόμετρα καθημερινά και αμείβομαι με 2.000 ευρώ το μήνα».

Η Άντρεα λογίζεται, αυτήν τη στιγμή, ως η πιο νέα γυναίκα οδηγός στην Ισπανία. Είπε, κιόλας, πως προσλήφθηκε στην τρέχουσα εταιρεία της, η οποία δραστηριοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο στην επαρχία της Βαρκελώνης, και της έδωσαν σταθερό ωράριο.

Μάλιστα, η Άντρεα, που είναι παθιασμένη με την οδηγήση, ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευσή της. Έπειτα, έδωσε χρήματα για να αποκτήσει τα απαραίτητα επαγγελματικά διπλώματα και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (CAP), χρειάστηκε να επενδύσει αρχικά ένα σημαντικό ποσό. Το συνολικό κόστος των αδειών κυμαίνεται μεταξύ 4.000 και 5.000 ευρώ.







Παρά το μεγάλο οικονομικό ρίσκο, βρήκε άμεσα δουλειά ως μεταφορέας σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Εκεί απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία και λίγους μήνες μετά μεταπήδησε στην τωρινή της εταιρεία, η οποία της προσφέρει πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας και της επιτρέπει να εξισορροπεί την επαγγελματική με την προσωπική και κοινωνική της ζωή.







Δέχεται ακόμη σχόλια



Η ιστορία της Αντρέα έχει γίνει viral στα social media. Ενώ πολλοί χρήστες επικροτούν το θάρρος της να σπάει τα καλούπια σε έναν χώρο όπου οι γυναίκες αποτελούν ισχνή μειονότητα, η ίδια παραδέχεται ότι ο δρόμος δεν είναι πάντα ανθόσπαρτος. Παρά τη σταδιακή αλλαγή των καιρών, τα σεξιστικά και υποτιμητικά σχόλια παραμένουν ζωντανά.







Η ίδια περιέγραψε ένα δυσάρεστο περιστατικό που βίωσε κατά τη διάρκεια μιας εκφόρτωσης: «Κάποια στιγμή ήμουν σε μια αποθήκη για να ξεφορτώσω και με πλησίασε ένας άνδρας. Με ρώτησε τι δουλειά είχα εγώ εκεί και μου είπε ότι μια γυναίκα δεν θα έπρεπε να οδηγεί φορτηγό. Του απάντησα αμέσως: "Είμαι άνθρωπος, ακριβώς όπως κι εσύ". Το ότι είμαι γυναίκα και νέα δεν σημαίνει ότι κάνω χειρότερα τη δουλειά μου».

Η Αντρέα, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους την επικρίνουν, καταλήγει με αποφασιστικότητα: «Σκοπεύω να κάνω αυτή τη δουλειά για όλη μου τη ζωή».

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