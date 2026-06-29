Τα συστατικά που πρέπει να περιέχει ο ορός προσώπου μετά τα 50

Κάπου εκεί κοντά στα 50, καταλαβαίνεις ότι ο ο ορός προσώπου δεν είναι απλά «ένα ακόμη βήμα». Είναι το πιο κρίσιμο προϊόν της καθημερινής ρουτίνας περιποίησης. Σε αυτήν την ηλικία, η επιδερμίδα δεν ζητά απλώς ενυδάτωση, αλλά επανόρθωση, ενίσχυση και ενεργή υποστήριξη απέναντι στα σημάδια του χρόνου. Ποια είναι λοιπόν τα συστατικά που θα πρέπει να περιέχει ο ορός προσώπου μετά τα 50, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της επιδερμίδας;







Ρετινόλη



Η ρετινόλη παραμένει ένα από τα πιο μελετημένα και αποτελεσματικά συστατικά για την ώριμη επιδερμίδα. Επιταχύνει την κυτταρική ανανέωση, βελτιώνει την υφή και συμβάλλει στη μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων, ενώ σε πιο ώριμες ηλικίες, βοηθά επίσης στην ενίσχυση της σφριγηλότητας, κάνοντας την επιδερμίδα να δείχνει πιο «ζωντανή» και ομοιόμορφη.







Υαλουρονικό οξύ



Καθώς περνούν τα χρόνια, η φυσική παραγωγή υαλουρονικού μειώνεται, με αποτέλεσμα η επιδερμίδα να χάνει όγκο και ελαστικότητα. Το υαλουρονικό οξύ, το οποιο απαντάται πλέον στις περισσότερες συνθέσεις, λειτουργεί σαν «δεξαμενή υγρασίας», βοηθώντας το δέρμα να διατηρεί την ενυδάτωσή του, χαρίζοντας έτσι μια πιο γεμάτη και λεία όψη.







Πεπτίδια



Τα πεπτίδια λειτουργούν σαν «μηνύματα» προς την επιδερμίδα, ενθαρρύνοντας την παραγωγή κολλαγόνου και βοηθώντας στη βελτίωση της δομής του δέρματος. Η αλήθεια είναι ότι δεν φέρνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά με συνέπεια μπορούν να κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει σταδιακά όλο και πιο σφριγηλή και ανθεκτική.







Κεραμίδια



Τα κεραμίδια είναι βασικά λιπίδια που βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής άμυνας του δέρματος. Μετά τα 50, η ανάγκη για αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού γίνεται πιο έντονη, οπότε τα κεραμίδια αποτελούν εξαιρετική προσθήκη στη ρουτίνα περιποίησης, καθώς συμβάλλουν στη μείωση της ξηρότητας και της ευαισθησίας.

Πηγή: jenny.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Κιάρα Φεράνι μαγεύτηκε με τη Μήλο



