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Ηράκλειο: Σαρωτικοί έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας για την προσβασιμότητα των κοινόχρηστων χώρων

Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου
clock 18:40 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση συνθηκών προσβασιμότητας, η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου έχει εντείνει την παρουσία της σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου τις τελευταίες εβδομάδες.

Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός, η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με 19 στελέχη, παρά το ότι δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες του Ηρακλείου, συμβάλλει στη βελτίωση της επιχειρησιακής της δυνατότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, Δημοτικοί Αστυνομικοί βρίσκονται σε καθημερινή βάση στην Πλατεία των 18 Άγγλων και στην περιοχή από τον κυκλικό κόμβο της Πλατείας Ελευθερίας μέχρι και την οδό Αβέρωφ με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι για παραβάσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως είναι η παράνομη κίνηση οχημάτων σε πεζοδρόμους, η στάθμευση σε πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και ράμπες ΑμεΑ. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο βεβαιώθηκαν 62 παραβάσεις που αφορούν σε παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ, 33 σε ράμπες ΑμεΑ, 922 σε πεζόδρομους, 133 σε διαβάσεις πεζών, 155 σε πεζοδρόμια και 15 για παράνομη κίνηση σε πεζόδρομο. Επίσης, κατασχέθηκαν 33 πατίνια που είχαν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς άδεια.

Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου

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