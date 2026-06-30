Τα βραχιόλια είναι το καλοκαιρινό κόσμημα που δεν αποχωρίζομαι ποτέ

Υπάρχουν γυναίκες που δεν βγαίνουν από το σπίτι χωρίς κραγιόν. Άλλες χωρίς άρωμα. Εγώ, ειδικά το καλοκαίρι, δεν βγαίνω χωρίς βραχιόλια. Είναι αυτή η μικρή λεπτομέρεια που φαίνεται κάθε φορά που κρατάς ένα ποτήρι, που ακουμπάς τα γυαλιά ηλίου στο τραπέζι, που σηκώνεις τα μαλλιά σου πρόχειρα πριν βγεις από το αυτοκίνητο. Δεν είναι ποτέ το πιο έντονο κομμάτι ενός look, αλλά είναι σχεδόν πάντα εκείνη η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά.

Το έχω παρατηρήσει και στις δικές μου εξόδους. Μπορεί να φορέσω το πιο απλό λευκό top με ένα τζιν, ένα λινό παντελόνι ή ένα μαύρο φόρεμα που έχω χρόνια στην ντουλάπα μου. Αν όμως στον καρπό υπάρχει ένα ωραίο stack από βραχιόλια, όλο το σύνολο δείχνει αμέσως πιο προσεγμένο. Σαν να έχει γίνει styling, χωρίς να έχεις προσπαθήσει υπερβολικά. Και αυτό, για μένα, είναι η ουσία του καλοκαιρινού ντυσίματος.

Το καλοκαίρι αγαπάει τα κοσμήματα, αλλά τα θέλει πιο ελεύθερα. Δεν θέλει τίποτα στημένο. Θέλει λάμψεις που γράφουν όμορφα πάνω στην επιδερμίδα, μέταλλα που φωτίζονται από τον ήλιο, μαργαριτάρια που θυμίζουν θάλασσα, μικρά σύμβολα που έχουν κάτι προσωπικό. Γι’ αυτό και η τάση του bracelet stacking μου φαίνεται από τις πιο ωραίες ιδέες της σεζόν. Δεν χρειάζεται να φορέσεις ένα πολύ εντυπωσιακό κόσμημα για να ξεχωρίσεις. Μπορείς απλώς να συνδυάσεις δύο, τρία ή περισσότερα βραχιόλια και να δημιουργήσεις κάτι που μοιάζει απόλυτα δικό σου.

Προσωπικά, μου αρέσει όταν τα βραχιόλια δεν είναι όλα ίδια. Ένα λεπτό χρυσό βραχιόλι, ένα σχέδιο με φίλντισι, ένα ματάκι, ίσως μια πέτρα με χρώμα ή ένα πιο διακριτικό ασημένιο στοιχείο μπορούν να συνυπάρξουν πολύ πιο όμορφα απ’ όσο φανταζόμαστε. Το μυστικό είναι να υπάρχει μια κοινή αίσθηση. Μπορεί να είναι το χρώμα του μετάλλου, μια λευκή λεπτομέρεια, μια καλοκαιρινή υφή ή απλώς η διάθεση που θέλουμε να βγάλει το look.

Κάπως έτσι άρχισα να ψάχνω πιο συνειδητά για γυναικεία βραχιόλια που δεν θα φορέσω μόνο μία φορά, αλλά θα μπορώ να τα συνδυάζω ξανά και ξανά. Και εκεί είναι που η συλλογή του Skaras Jewels μου έδωσε ακριβώς αυτό που έψαχνα: επιλογές που είναι αρκετά κομψές για βράδυ, αρκετά φωτεινές για καλοκαίρι και αρκετά διαχρονικές για να μη μοιάζουν με ένα ακόμη παροδικό trend.

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Αν έπρεπε να ξεκινήσω από κάπου, θα ξεκινούσα από τα χρυσά γυναικεία βραχιόλια. Ο χρυσός έχει αυτή τη ζεστασιά που ταιριάζει απίστευτα με το καλοκαίρι. Δείχνει υπέροχος με λευκά, με μπεζ, με έντονα χρώματα, με μαυρισμένη επιδερμίδα και με σανδάλια. Ένα χρυσό βραχιόλι μπορεί να είναι η βάση ενός καθημερινού stack, αλλά μπορεί επίσης να σταθεί μόνο του όταν το look είναι πιο καθαρό και minimal.

Από την άλλη, τελευταία εκτιμώ πολύ και τα ασημένια γυναικεία βραχιόλια. Έχουν μια πιο δροσερή, σύγχρονη αίσθηση και ταιριάζουν υπέροχα με εμφανίσεις που δείχνουν ανεπιτήδευτες. Με ένα λευκό πουκάμισο, ένα tank top, ένα τζιν σορτς ή ένα μαύρο slip dress, το ασήμι δίνει αυτό το καθαρό αποτέλεσμα που βλέπεις και σκέφτεσαι ότι η γυναίκα που το φοράει έχει στιλ.

Το πιο καλοκαιρινό κεφάλαιο, βέβαια, είναι τα μαργαριτάρια και το φίλντισι. Τα βραχιόλια με μαργαριτάρια έχουν μια θηλυκότητα που δεν είναι ποτέ υπερβολική όταν φοριούνται σωστά. Δεν τα σκέφτομαι πια ως «επίσημα» κοσμήματα. Τα σκέφτομαι με λινά φορέματα, με ανοιχτά πουκάμισα πάνω από μαγιό, με φυσικό μακιγιάζ και μαλλιά πιασμένα χαμηλά. Ένα βραχιόλι όπως το βραχιόλι από κίτρινο χρυσό 14 καρατίων με μαλαχίτη και μαργαριτάρια έχει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Είναι κομψό, αλλά έχει χρώμα. Είναι ιδιαίτερο, αλλά παραμένει διακριτικό.

Και φυσικά, υπάρχει πάντα το μάτι. Δεν ξέρω αν είναι επειδή το έχουμε συνδέσει τόσο έντονα με το ελληνικό καλοκαίρι, με δώρα από φίλες, με διακοπές, με μικρά φυλαχτά που φοράμε χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε, αλλά ένα βραχιόλι με μάτι έχει πάντα θέση στον καρπό μου. Τα βραχιόλια με ματάκι είναι από αυτά τα κομμάτια που δεν χρειάζονται πολλή εξήγηση. Τα φοράς γιατί σου αρέσουν, αλλά και γιατί έχουν κάτι προσωπικό.

Αυτό που μου αρέσει στο Skaras Jewels είναι ότι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στο «μοντέρνο» και στο «διαχρονικό». Μπορείς να χτίσεις ένα stack που δείχνει επίκαιρο, αλλά αποτελείται από κοσμήματα που θα φορέσεις και του χρόνου, και το επόμενο καλοκαίρι, και σε μια βραδινή έξοδο τον χειμώνα. Γιατί τελικά τα καλά κοσμήματα δεν είναι αυτά που αγοράζεις μόνο για μια περίσταση. Είναι αυτά που αρχίζουν να συνδέονται με τις στιγμές σου.

Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση χωρίς να το παρακάνεις, θα έλεγα να ξεκινήσεις με τρία κομμάτια. Ένα λεπτό μεταλλικό βραχιόλι ως βάση, ένα δεύτερο με υφή, όπως μαργαριτάρι ή φίλντισι, και ένα τρίτο πιο προσωπικό, όπως ένα ματάκι ή ένα μικρό σύμβολο. Με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα δείχνει ολοκληρωμένο, αλλά όχι φορτωμένο. Αν πάλι αγαπάς τα πιο έντονα looks, μπορείς να προσθέσεις ένα πιο statement σχέδιο και να κρατήσεις τα υπόλοιπα κοσμήματα πιο ήσυχα.

Το καλοκαίρι, άλλωστε, δεν θέλει πολλή σκέψη. Θέλει ένα φόρεμα που πέφτει ωραία, ένα ζευγάρι σανδάλια, ένα άρωμα που θυμίζει καθαριότητα και ήλιο, και βραχιόλια που ακούγονται διακριτικά όταν κινείς το χέρι σου. Για μένα, αυτά είναι τα μικρά στοιχεία που κάνουν ένα look να μένει στη μνήμη.

Και αν με ρωτούσε μια φίλη μου από πού να ξεκινήσει, θα της έλεγα να μπει στο Skaras Jewels, να δει τη συλλογή με τα γυναικεία βραχιόλια και να διαλέξει πρώτα εκείνο που της κερδίζει το βλέμμα με την πρώτη ματιά. Μετά, όλα τα υπόλοιπα χτίζονται γύρω του. Γιατί το σωστό βραχιόλι δεν ολοκληρώνει απλώς ένα outfit. Καμιά φορά, γίνεται ο λόγος που θέλεις να το φορέσεις.