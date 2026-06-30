Πρωτοβάθμια Υγεία: «Ριγμένη» η Κρήτη, στην τελευταία θέση σε εγκρίσεις μόνιμων γιατρών

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Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η κατανομή των νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καθώς η Κρήτη παίρνει τον μικρότερο αριθμό θέσεων πανελλαδικά, παρά τις αποδεδειγμένες και πιεστικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι δομές του νησιού.

Το υπουργείο Υγείας προχωρά στην προκήρυξη 441 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης αναλογούν μόλις 35 θέσεις, γεγονός που κατατάσσει το νησί στην τελευταία θέση της σχετικής λίστας. Οι νέες προσλήψεις στοχεύουν στην ενίσχυση κρίσιμων ειδικοτήτων σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία .

Παρά ταύτα, όπως λένε οι γιατροί, η Κρήτη, ένας προορισμός με αυξημένες υγειονομικές ανάγκες λόγω του μόνιμου πληθυσμού αλλά και των εκατομμυρίων επισκεπτών τους καλοκαιρινούς μήνες, μένει ουραγός στην ενίσχυση αυτή.

Το γεγονός προβληματίζει τους υγειονομικους του νησιού, οι οποίοι ζητούν σαφείς απαντήσεις από τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ για τα κριτήρια με τα οποία έγινε η κατανομή.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι:

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική, δομική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Στόχος είναι η άμεση βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η θωράκιση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών».

Πώς κατανέμονται οι 441 μόνιμες θέσεις ανά ΥΠΕ

Για να καταλάβουμε πόσο «ριγμένη» είναι η Κρήτη, η κατανομή των θέσεων στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας διαμορφώνεται ως εξής:

1η ΥΠΕ: 70 θέσεις

2η ΥΠΕ: 87 θέσεις

3η ΥΠΕ: 48 θέσεις

4η ΥΠΕ: 80 θέσεις

5η ΥΠΕ: 39 θέσεις

6η ΥΠΕ: 82 θέσεις

7η ΥΠΕ (Κρήτης): 35 θέσεις

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